WSJ：西方審查強迫勞動 蘋果、Nike供應商避免聘用新疆勞工 

華爾街日報 (WSJ) 報導，美國等西方政府加強對中國西北地區的強迫勞動審查，蘋果 (AAPL-US) 和 Nike(NKE-US) 的中國供應商已經開始避免聘用來自新疆的勞工，以免惹上麻煩。

藍思科技 (Lens Technology) 的前員工透露，這家智慧手機觸控螢幕製造商去年透過國家資助的勞工計畫，逐步淘汰新疆調度過來的維吾爾族工人。現任員工也說該公司已經停止聘用維吾爾族工人。

中國口罩生產商湖北海鑫防護用品集團的一名員工也透露，公司已經不再聘僱新疆工人，該公司商品在美國電商網站上販售。去年 9 月強迫勞動報導引發爭議後，海鑫就不再和新疆工人續約。

Nike 去年 6 月在官網聲明，代工生產球鞋的中國廠商泰光產業的子公司，去年第 2 季就把來自新疆的工人送回故鄉。雖然聲明後來更新，但舊版仍被非營利組織 Internet Archive 保留下來。

目前無法確定，藍思工廠的新疆工人是否參與蘋果產品零組件的生產，對此蘋果回應，供應商準則禁止任何形式的歧視。Nike 和泰光則未回應此報導。

美國最近先後對新疆棉花、番茄、多晶矽祭出進口禁令，這促使許多跨國公司在中國進行供應鏈審查，甚至聘請調查機構，確認公司生產是否涉及新疆強迫勞動非議、或使用了新疆的原物料，同時試圖避免激怒北京當局。

美國參議院上周全院一致通過「防止強迫維吾爾勞動法」(Uyghur Forced Labor Prevention Act)，將禁止中國正國營計畫下新疆工人生產的商品，除非進口商能證明進口商品不涉及強迫勞動。本案可望在眾議院過關。