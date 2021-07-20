〈美股熱門股〉Nvidia大漲躋身美國第10大上市公司 莫德納勁揚9%寫新高

Nvidia 利多消息不斷 上漲 3.41%

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 近期利多消息不斷，除收購 ARM 交易完成在即外，華爾街知情人士透露新款顯卡將在明年推出，有望推升獲利表現，周一（20 日）股價上漲 3.41% 至每股 751.19 美元，盤後續揚。

Nvidia 股價在過去一年上漲近 80%，推升市值攀升至 4,530 億美元，超過競爭對手英特爾 (INTC-US) 與博通 (AVGO-US) 兩家公司加總市值，成為美國第 10 大上市公司，躋身蘋果 (AAPL-US)、摩根大通 (JPM-US) 等公司之列。

分析師指出，除了晶片短缺推升處理器價格，Nvidia 另一個表現出眾的原因是處理器在人工智慧與加密貨幣挖礦方面效能更勝競爭對手。BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava 表示該公司是最大、最好的平行運算（Parallel Computing）供應商，其他公司難出其右。

標普 500 光環加持 莫德納大漲 9.48%

莫德納（Moderna）在取代製藥公司 Alexion 列入標普 500 指數的加持下，周一無畏大盤跌勢勁揚 9.48% 至美股 313.59 美元，創下歷史新高，盤後續漲。

雖然莫德納 (MRNA-US) 在減少 Delta 變種病毒傳染效果有限，但醫學專家表示，輝瑞與莫德納疫苗在預防因 Delta 變種病毒住院與死亡的效力仍達 96%。

此外，追加第三劑的可能性與全年財測可望提高，讓投資人對莫德納的表現倍感期待。此外莫德納研發的流感疫苗預計在年底前進入第一階段測試的消息，也受到投資人青睞。莫德納股價在過去一年內上漲 275%。

Delta 重燃疫情 航空股盡墨

由於 Delta 新冠變種病毒再次使美國疫情升溫，衝擊逐漸復甦的旅遊業，周一航空股盡墨，達美航空 (DAL-US) 跌 3.74%、聯合航空 (UAL-US) 跌 5.54%、美國航空 (AAL-US) 跌 4.14%，其中波音 (BA-US) 跌 4.94%，創 5 個多月以來新低，為道瓊指數成分股中最大跌幅。

自春季以來，隨著疫苗普及、旅遊限制逐漸鬆綁，出遊人潮也逐漸回升，相關企業喜迎旺季，然而新冠變種病毒 Delta 再次引爆新一波疫情，使得好不容易鬆綁的限制又逐漸緊縮。

上周洛杉磯機場回復室內佩戴口罩規定，且不論疫苗接種與否都配合。美國疾病管制與預防中心（CDC）周一表示，已將英國的旅遊警告升為 4 級，並不建議前往，若有前往必要，也須先完全接種疫苗。