美股爆7月大震盪 投資人如何逢低買入？

本週開局不利，隨著亞股、歐股暴跌，週一 (18 日) 美股盤中暴跌逾 800 點，華爾街分析師研判，新冠疫情升溫的背景下，最終可能會促使標普 500 指數回調 5%，建議投資人屆時逢低買入特定類股。

加密研究機構 Fundstrat Global Advisors 創始人 Thomas Lee 表示：「投資者在當前的市場上看到的是 Delta 變種病毒引發的 (美股) 7 月大震盪，這可能會導致標普 500 指數回調，但這將為 2021 年剩餘時間的強勁反彈奠定一定的基礎。」

標普 11 大板塊週一午盤全面血染。(圖片：finviz)

過去兩週，全球確診病例增加 34%，過去 7 日內，美國平均每天新增近 3 萬例新增確診，高於一個月前每天約 1.1 萬例的 7 日平均值。

Thomas Lee 認為，儘管美國住院率仍然很低，市場和投資者通常關注的是新增確診數， 隨著 Delta 變種病毒猛攻，感染率可能呈「抛物線形」上升，單日確診數恐激增至約 10 萬例，這將讓投資者大感恐懼不安。

Thomas Lee 警告，7 月對股市來說可能是殘酷的一個月。從歷史上看，即使上半年表現出色，7 月標普漲幅也可能持平或落至負值。截至上週末，標普 7 月漲幅為 0.7%。

Thomas Lee 建議投資人增持大型科技股。(圖片：AFP)

身為美股多頭的 Thomas Le 預估，Delta 病毒促使標普崩跌不會到 10% 或更多，但可能會回調 5%，不過，他依舊相信，7 月股市震盪不會阻止標普年底前觸及 4600 點。

Thomas Lee 建議投資人逢低買入「休閒旅遊、非必需消費品、能源、材料」等類股，增持大型科技股，諸如臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX -US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 都被視為投資首選。