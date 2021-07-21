國巨車用下半年看旺 外資上調目標價至840元

美系外資最新報告指出，被動元件大廠國巨 (2327-TW) 受惠下半年車電及電動車需求強勁、5G 智慧型手機復甦，加上轉型有成、產品組合轉佳，利潤率可望提升，重申買進評等，並將目標價上調至 840 元。

美系外資指出，國巨從 MLCC 製造商順利轉型為被動元件一站式解決方案業者，短期內，受惠良好定價與穩定稼動率，支持利潤率提升，國巨獲利將從第二季開始出現優於預期的成長。

中長期來看，美系外資看好，國巨將受惠三因素，包括汽車電子和電動車晶片供應短缺緩解，帶動需求增加；而目前國巨車用營收占比 20%，是第二大終端應用，外資認為，未來幾個月、季度恢復的汽車 / 電動車需求，不僅將維持產業 MLCC、電阻晶片和鉭電的需求，也成為股價提供上漲動力。

此外，5G 智慧手機需求從第三季復甦，美系外資預估，無論蘋果或是非蘋陣營的需求都將回升，而目前國巨整體稼動率高檔，晶片電阻及 MLCC 在第三季超過 90%，鉭電更是滿載。

最後則是國巨產品組合轉佳、鉭電貢獻增加，美系外資看好，將推升利潤率呈現健康上升的趨勢，且 5G 和電動車及汽車需求，支持 MLCC 和晶片電阻價格走勢，因此，將國巨目標價由原本的 775 元，一口氣上調至 840 元。