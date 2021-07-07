〈國巨股東會〉陳泰銘：沒有庫存調節問題 BB值維持高檔 Q3將有不錯動能

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘今 (7) 日表示，目前訂單需求維持不錯動能，訂單出貨比 (B/B Ratio) 維持高檔，至於有同業示警庫存水位偏高，下半年恐出現調節，對此，陳泰銘強調，國巨沒有這個問題，客戶庫存水位相當健康，整體稼動率也維持 9 成以上的高檔，第三季仍將有不錯的動能。

日本被動元件龍頭村田製作所 (Murata) 認為，多數客戶目前在 MLCC 的庫存水位普遍偏高，預測下半年 MLCC 需求可能會出現下滑。

對此，陳泰銘指出，庫存水位偏高或是調節，主要出現在大中華區的消費性電子產業，而大中華區、消費性電子是同業大部分的生意來源，因此才會有這樣的情況。

陳泰銘強調，相較之下，國巨經過 2-3 年調整體質，擺脫過往集中在大中華區及消費性電子結構，目前營收大部分來自高端應用及歐美市場，因此並沒有看到庫存水位偏高或是客戶調節的狀況。

陳泰銘也以剛公告的 6 月營收為例，他指出，過去除了 2018 年特殊的情況之外，6 月營收通常會受到半年度庫存調節影響，但今年國巨 6 月營收持續向上，顯現結構轉變的成效，他也看好，國巨第三季仍將維持不錯的成長動能。

國巨 6 月營收 95.05 億元，月增 3.3%、年增 109.4%，33 個月高點；第二季營收 277.24 億元，季增 16.8%、年增 105.9%，單季次高；上半年營收 514.68 億元，年增 119.1%，均寫下同期新高。