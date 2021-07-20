〈宏達電股東會〉王雪紅：疫情加速數位革命 VR取得先機拚再創佳績

宏達電 (2498-TW) 今 (20) 日舉行股東會，董事長王雪紅致詞提到，疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將 VR 虛擬實境融入生活，同時也讓公司取得先機，期盼今年又是宏達電豐收年，再創造營運佳績。

王雪紅表示，從 2020 年開始，疫情已長達一年多的時間，生活各個層面幾乎都受到 COVID -19 影響，全球數十億人在居住區域、交通與生活方式出現許多限制，儘管如此，HTC 憑藉著自身競爭力、多元資源以及對未來明確的願景，持續專注創新與發展。

王雪紅指出，防疫期間無法隨意出門並逐漸成為常態，工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，紛紛改採線上方式，疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將 VR 虛擬會議應用在工作、學習與娛樂，並創造許多創新應用內容。

宏達電虛擬實境應用包括 VIVE Sync 會議軟體，和 VIVE Business 全方位 VR 商用解決方案等，王雪紅認為，相關應用可讓人們在虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等，憑藉過去建立的虛擬實境生態系統，包括平台、軟硬體產品組合與全方位解決方案，已在虛擬實境逐漸普及，且在疫情契機中準備就緒、取得先機。

王雪紅表示，2021 年又是宏達電另一個豐收年，相信團隊將更專注於創新及執行目標，加上涵蓋硬體、軟體與平台的多元產品組合，有望在不久的未來創造出更佳的營運績效成果。