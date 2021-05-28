王雪紅：VIVE商用策略奏效 今年為豐收年

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅表示，旗下 VIVE 商用市場策略已看到成果，挹注公司獲利率表現，隨著 5G 世代來臨，加速串聯 AR、VR、AI 及區塊鍊技術，期盼今年將是 HTC 另一個豐收年。

王雪紅在營業報告書提到，新冠疫情成為加速數位革命的催化劑，全球開始將虛擬會議應用於工作、學習與娛樂，並創造許多創新應用內容，也使得原本的日常生活改採線上方式，以科技打破距離的界線。

王雪紅強調，HTC 憑藉虛擬實境生態系統，VIVE Sync 商業會議軟體和客製化 VIVE XR Suite 等產品，讓人們可進入虛擬世界中，進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，同時在虛擬實境逐漸普及的契機中，取得先機。

VIVE 虛擬實境發展方面，王雪紅表示，去年發表 VIVE Cosmos 系列產品；今年初發表進階版追蹤器，且已導入電視與影片製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業訓練，以及虛擬人像的全身追蹤等領域，將實體物件整合至延展實境中。

另外，VIVE 商用市場策略去年已看到成果，已與國際廠商建立關係，尤其是北美洲與歐洲，包括銀行、汽車、能源和製造公司及醫療保健

解決方案等，除企業體認到虛擬實境運用，可在設計、訓練、協作與行銷流程中帶來價值與成長，也對公司獲利率有所助益。

智慧型手機與智能裝置部分，王雪紅指出，去年發表首款 5G 智慧型手機 HTC U20 5G、今年初也推出 HTC Desire 21 pro 5G，將 5G 通訊擴展到價格親民的 Desire 系列，公司持續以高品質、充分滿足消費者需求以及利基產品策略，維持創新動能，在智慧型手機市場中保持品牌價值。