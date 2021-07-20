開發金積極落實五年五大策略 員工抱怨冒染疫風險工作

開發金控 (2883-TW) 今 (20) 日舉辦股東常會，董事長張家祝表示，將積極落實五年五大策略，加速推升獲利動能。但是會中有部分凱基銀行工會、員工抱怨，第一線分行員工冒著染疫的風險在分行工作，相對其他金控提供防疫津貼，開發金控各子公司的員工感覺「沒那麼幸福」。

開發金控今日的股東常會，由張家祝主持，也是「老外」總經理龐德明上任後首次參與股東會，會中通過發放現金股利每股 0.55 元。

張家祝表示，營運團隊於去 (2020) 年底制定 ABCDE 五年五大策略，包含：數位躍升、卓越雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行等五大支柱，今年將積極落實，持續強化數位轉型，並將 ESG 各項議題納入公司決策流程；股東會也通過發行限制員工權利新股案，藉以吸引及留任專業人才，使員工與公司及股東的利益更趨緊密聯結的重要策略。

不過，卻有部分凱基銀行工會、員工等，在股東會中發言抱怨，表示疫情從 5 月中升溫以來，總部的高層或許多同事都在居家上班，僅有第一線分行員工冒著染疫風險在分行工作，相對其他金控，特別是中信金日前公布防疫津貼，顯示開發金控各子公司的員工感覺「沒那麼幸福」。

對此，張家祝表示，疫情以來，開發金就率先提出為員工投保防疫保險，也在第一時間進行員工工作時間分流，至於防疫津貼，凱基銀行是針對到分行上班的員工，提供「每日 200 元」，以每日的方式計算，不是只給一筆，且開發金控也有免費提供午餐的傳統，這也是其他多數金控沒有的福利，開發金總經理龐德明上任後，就希望讓開發金控成為「幸福企業」。