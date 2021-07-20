盤前財經大事搶先讀2021年07月20日

今日操盤前瞻

美股財報季：Netflix、聯合航空 (盤後)

台灣 6 月外銷訂單統計

澳洲央行 7 月利率會議紀錄

除權息：台達電、牧德、康普、矽力 - KY、正崴、新鋼等

股東會：和大、裕日車、金像電、威盛、萬海、兆豐金、永豐金、開發金、合庫金、華南金

美官方：新冠疫情引爆美國「史上最短」經濟衰退

週一 (19 日) 根據美國國家經濟研究局 (National Bureau of Economic Research，NBER) 調查顯示，新冠疫情 (Covid-19) 引發的經濟衰退始於 2020 年 2 月，並在同年 4 月終結。閱讀全文...

VIX 狂飆！道瓊盤中暴跌逾 800 點 十年期美債殖利率穿破 1.2%

週一 (19 日) 全球股市暴跌，Delta 變種病毒案例飆升，經濟復甦見頂擔憂蔓延，通膨數據高漲等眾多利空因素影響之下，恐慌指數 VIX 飆漲，創 5 月以來的最高水平。閱讀全文...

葉倫：美中貿易協議並未真正解決兩國根本問題

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 日前受訪，對前總統川普任內達成的美中貿易協議表示質疑，認為該協議並未解決美中之間的根本問題，為拜登政府上任以來，首度明確表態對美中貿易協議的看法。閱讀全文...

陽明看下半年仍供不應求 營收、獲利持穩高檔

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 昨 (19) 日召開線上法說會，吸引多達 400 人參加，陽明董事長鄭貞茂指出，由於歐美塞港使艙位供不應求，進而造成各航線運價上漲，美國政府關切聯合壟斷的態度並不會影響運價，而陽明總經理杜書勤則表示，下半年市況比起上半年，不會有太大變化，供需缺口甚至會擴大，營收和獲利將繼續維持高檔。閱讀全文...

百容蘇州廠區徵收利益上季入帳 單季每股純益逾 1.25 元超越去年全年

百容 (2483-TW) 江蘇蘇州廠區部分廠房被當地官方徵收，徵收補償利益人民幣 3150 萬元 (約新台幣 1.36 億元)，已確定在第二季入帳，挹注每股純益 1.25 元，百容第二季每股純益將遠超過 2020 年全年 0.76 元，法人指出，受惠擴產效益加上業外轉投資帶動，全年獲利可望寫 2000 年來新高。閱讀全文...

中鋼 6 月稅前盈餘 83 億元續創高 上半年每股稅前賺 2.23 元

中鋼 (2002-TW) 昨 (19) 日公告自結 6 月稅前盈餘 83.06 億元，月增 9%，續寫單月新高；第二季稅前盈餘 221.02 億元，季增 68.7%，每股稅前盈餘 1.4 元，上半年稅前盈餘 352.01 億元，每股純益 2.23 元。閱讀全文...

高端新冠疫苗將與歐盟討論三期試驗設計 拚年底前啟動

高端疫苗 (6547-TW) 昨 (19) 日表示，取得國內緊急使用授權 (EUA) 後，將加速國外三期臨床試驗，包括巴拉圭三期試驗，以及正在與歐盟政府討論試驗設計方向，力拚年底啟動。閱讀全文...

壽險業首張個人疫苗險加入戰局 接種不適住院或確診皆理賠

台灣 7 月中取得新冠肺炎疫苗已累計近 800 萬劑，為鼓勵國人施打疫苗，達集體防疫的效果，中國人壽 (2823-TW) 在疫苗險市場的一片紅海中，推出壽險業首張疫苗險，且提供「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」的雙重保障。閱讀全文...

鴻海股東會防疫嚴現場分區直播 劉揚偉不與股東同場

鴻海 (2317-TW)23 日將召開股東會，但今年疫情嚴峻，還碰上颱風攪局，公司表示，不會安排接駁車，也不會安排股東與董事長劉揚偉同場，將另開場地以直播的方式讓到場股東參與。閱讀全文...