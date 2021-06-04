宏達電前5月營收18.6億元 再寫同期新低

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日公布 5 月營收 3.05 億元，月減 19.72%、年減 23.15%；前 5 月營收 18.6 億元，年減 8.09%；單月、累計前 5 月營收續寫同期新低，法人表示，宏達電 VR 新品預計 6 月底上市，營收有望回溫。

宏達電表示，5 月發表兩款新品，分別為全球首款 5K 旗艦級 VR 的 Focus 3，以及 VIVE Pro 系列新品 VIVE Pro 2，兩款新品均為台灣製造，其中，VIVE Pro 2 已開放預購、預計 6 月 24 日全球上市，建議售價 2.49 萬元。

VIVE Pro 2 延續 VIVE Pro 系列，搭載 5K 高解析顯示螢幕、120 Hz 更新率，加上全新打造的雙鏡片配置，可使視野範圍增加至 120 度。此外，VIVE Pro 2 相容於 SteamVR 系統與周邊配件，包含定位器 1.0、定位器 2.0、VIVE 控制器、VIVE 無線模組等。

VIVE Focus 3 為全球首發旗艦級 5K 商用 VR 一體機，將提供全方位 VR 企業應用解決方案，具備 5K 螢幕解析度、90Hz 螢幕更新率、120 度可見視野，同時搭載高通 Snapdragon XR2 平台，與前一代相比，CPU 和 GPU 效能表現高於 2 倍、AI 處理效能則高於 11 倍。

董事長王雪紅看好，旗下 VIVE 商用市場策略已看到成果，挹注公司獲利率表現，隨著 5G 世代來臨，加速串聯 AR、VR、AI 及區塊鍊技術，期盼今年將是 HTC 另一個豐收年。