〈宏達電拚VR〉全球VR大會登場 兩款新品下月開賣

宏達電 (2498-TW) 今 (12) 日舉行「HTC 全球 VR 大會－VIVECON 2021」，發表兩款新品，分別為全球首款 5K 旗艦級 VR 的 Focus 3，以及 VIVE Pro 系列新品 VIVE Pro 2，兩款新品均為台灣製造，其中，VIVE Pro 2 預計 6 月 24 日全球上市。

VIVE Focus 3 為全球首發旗艦級 5K 商用 VR 一體機，將提供全方位 VR 企業應用解決方案，具備 5K 螢幕解析度、90Hz 螢幕更新率、120 度可見視野，同時搭載高通 Snapdragon XR2 平台，與前一代相比，CPU 和 GPU 效能表現高於 2 倍、AI 處理效能則高於 11 倍。

VIVE Focus 3 使用鎂合金外殼，重量比傳統塑料輕 20%，此外，有調整瞳孔間距範圍，配戴眼鏡使用者可直接穿戴；提供可更換的充電式電池，續航力達 15 小時。

VIVE Pro 2 則延續 VIVE Pro 系列，搭載 5K 高解析顯示螢幕、120 Hz 更新率，加上全新打造的雙鏡片配置，可使視野範圍增加至 120 度。此外，VIVE Pro 2 相容於 SteamVR 系統與周邊配件，包含定位器 1.0、定位器 2.0、VIVE 控制器、VIVE 無線模組等。

董事長兼總經理王雪紅指出，此次發布會是 HTC 重要里程碑，將沉浸式體驗提升到全新高度，將跨國企業、小型公司、專業使用者的需求，設計成企業所需的旗艦級頭戴式顯示器，同時提供專業的軟體、平台和服務，創造全球最佳沉浸式體驗。

王雪紅說，過去一年中，虛擬世界已成為主流，世界各地的人們能夠透過 VR 跨越現實世界藩籬連結彼此，在此新常態下，VIVE 將扮演更重要角色，協助人們緊密連結，創造永續發展的世界。