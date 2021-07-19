華為新品發布7月29日 旗艦P50亮相

周一 (19 日) 華為宣佈將於 7 月 29 日 19:30 舉辦旗艦新品發布會，華為旗艦機種 P50 系列正式亮相。同時華為手機產品線總裁何剛表示，在會上除了推出華為新機外，還有許多新產品也將同時登場。

華為消費者業務 CEO 余承東表示，華為 P50 系列即將搭載一項業界首創的全新行動影像技術。

過去，歷代 P 系列都是華為突破當下手機影像技術的代表作。2016 年，全球首款配置萊卡鏡頭的雙鏡頭手機 P9，奠定 P 系列影像旗艦的基礎，開啟多鏡頭時代。後續 P20 系列超級夜景打破光線限制，P20 Pro 更是帶來夜視鏡般的強悍夜間拍攝能力。

2019 年華為推出的 P30 則更進一步，50 倍變焦打破距離限制加入 ToF 鏡頭，實現手機界首支 5 倍光學變焦、10 倍混合變焦、50 倍數位變焦能力的機種。

緊接著 2020 年的 P40 系列全新定義手機影像變焦技術，融合科技與美學帶來全焦段、全時段、全方位的進步。

(圖片: AFP)

即便華為受到美國禁令的衝擊，手機銷售量已無法和過去相提並論。雖然今年推出的手機有機會首度搭載鴻蒙系統，但是在沒有經歷市場洗禮之下，該系統仍不被看好，這將連帶影響華為手機銷量。可是在技術上，華為在光學領域又有什麼驚人之舉，仍科技界的焦點。

之前中國手機廠搶先採用潛望鏡技術，時隔數年後在技術精進之下，蘋果 (AAPL-US) 也有機會在明、後年新機上應用此技術，反映出在「後賈伯斯」時代，手機進入硬體升級的競爭輪迴中，任何的新技術都可能成為未來主流。

