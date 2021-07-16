〈APEC領袖會議〉台積電ADR下滑！張忠謀APEC提出半導體風險警示

「APEC 非正式領袖閉門會議」週五 (16 日) 登場，台積電創辦人張忠謀於會上發言呼籲，各國晶片走向自給自足的趨勢將會讓製造成本提高，技術進步放緩，呼籲自由貿易的方式才是最佳解方。

截稿前，台北時間週五晚間 11 時許，台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.96%，暫報每股 116.18 美元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會後，引發華爾街多空論戰，各國正致力於扶植半導體自給自足的趨勢，台積電正不得不提高資本支出，拓大海外布局，在美國、南京甚至不排除在日本建擴廠。

英特爾 (INTC-US) 週五傳出有意收購格羅方德 (Global Foundries)(格芯)，此前，拜登政府提撥 500 億美元補貼美國半導體產業的《CHIPS Act》法案，有意扶植英特爾更容易趕上台積電和三星。

美中緊張局勢也可能迫使中國晶片製造商更加依賴中國最大的代工代工廠中芯國際，中國企業也馬不停蹄地挖角台積電工程師，這讓台積電正面臨「前有狼後有虎」的時代。

台灣總統蔡英文週五再度邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的 APEC 領袖代表，除了呼籲各國公平、迅速取得疫苗外，張忠謀還被賦予關鍵任務之一，即敦促各國攜手合作，秉持「自由貿易」的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

週五台北時間晚間 9 時 30 分許，張忠謀於會後召開記者會發布成果，張忠謀表示，今天為非正式會議，帶各成員踴躍參加，只有三個國家 (墨西哥、泰國和韓國) 並未參加。

張忠謀週五「APEC 非正式領袖閉門會議」提到，新冠疫情後經濟逐漸復甦，在考慮關鍵國家需求後，他在會議上呼籲各成員國應採取自由貿易。

針對越來越多的國家走向晶片自給自足趨勢，張忠謀在記者會上表示，其他國家說明他們需要什麼，但他則提出理想的做法。

他警示，各國晶片自給自足的趨勢，將會讓晶片製造成本提高、處理供應鏈的問題，最好還是透過自由貿易的方式來進行。

他在記者會上補充，每個國家都找到他的競爭優勢，透過自身優勢在自由貿易的環境裡競爭獲利，至於國家安全的考量僅影響少數應用。

張忠謀稱，總共有 21 個成員國發言，他是第 18 位發言，但後續個 3 個國家 (含美國) 並未就他的言論予以回應。

敦次讓疫苗公平取得為蔡英文總統賦予張忠謀的任務之一，記者提問台積電是否被政府要求採買疫苗？張忠謀稱，他已老早退休、不予回應。

本次是蔡總統任內，張忠謀第四度擔任領袖代表。張忠謀稱，他 2006 年和 2018 年參與 2 次 APEC 實體會議，其他則為線上會議。