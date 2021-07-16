〈美股早盤〉美國零售銷售意外增 美股小漲 道瓊開盤站上35000點

美國公布 6 月零售銷售意外增長，反映消費支出，美股周五 (16 日) 開盤小幅上漲，道瓊工業指數開盤即站上 35,000 點，截稿前漲 0.14％，標普 500 指數漲 0.3％，那斯達克綜合指數漲 0.4％，費半漲 0.5%。

經濟重啟帶動需求回溫，美國 6 月零售銷售月增 0.6%，較 5 月強勢反彈，且意外優於市場預期。其中，汽車與零件、家具、建材銷售大幅下滑，電子用品、服飾與餐飲服務銷售則穩健成長。

聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 結束連續 2 天的國會作證。整體來說，他認為考慮到勞動力市場等領域目前的狀態，還不到收緊寬鬆政策的時機點，並稱通膨遠高於目標水平。

美國財長葉倫 (Janet Yellen) 周四 (15 日) 也稱，在物價壓力降溫之前，通膨還會再快速攀升幾個月。

在連續 2 天走跌後，截稿前，10 年期美債殖利率上漲至 1.331％。

殖利率上漲帶動摩根士丹利 (MS-US)、美國銀行 (BAC-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等銀行股開盤上漲。大型銀行股財報本周大致告一段落，銀行業表現普遍超出預期，但核心的貸款與交易業務多呈放緩跡象。總體來說，市場對企業的獲利表現依舊樂觀以待。

疫情消息面，近期不斷增加的確診病例，迫使洛杉磯、沙加緬度等城市宣布重啟強制口罩令。約翰霍普金斯大學數據顯示，美國周四單日新增確診逾 2.8 萬例，

截至台北時間周五 (16 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 47.98 點或 0.14%，暫報 35035.00 點

那斯達克綜合指數上漲 59.40 點或 0.41%，暫報 14602.54 點

標普 500 指數上漲 10.98 點或 0.25%，暫報 4371.01 點

費半上漲 16.54 點或 0.51%，暫報 3234.27 點

台積電 ADR 上漲 0.32% 至每股 117.91 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.336%

紐約輕原油上漲 0.67% 至每桶 72.13 美元

布蘭特原油上漲 0.53% 至每桶 73.86 美元

黃金下跌 0.24% 至每盎司 1824.70 美元

美元指數上漲 0.05% 至 92.68 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 5.27％，至 273.36 美元。

Moderna 將在 7 月 21 日開盤前納入標普 500 指數，取代即將被英國製藥商阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 收購的 Alexion。據《彭博》報導，過去 12 個月以來，Moderna 已漲逾 2 倍多，市值更在本周首次突破 1000 億美元。

滴滴 (DIDI-US) 早盤下跌 2.75％，至 12.02 美元。

中國國家互聯網信息辦公室宣布，今日聯合中國國家安全部、公安部、交通運輸部、自然資源部以及稅務總局進駐滴滴，對該公司展開網路安全審查。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 0.76％，至 56.24 美元。

《華爾街日報》周五報導，英特爾正在尋求收購格芯 (GlobalFoundries, 格羅方德)，交易價格約落在 300 億美元左右，不過，格芯發言人表示該公司並未與英特爾進行談判。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月零售銷售年增率報 18％，前值 28.1%

美國 6 月零售銷售月增率報 0.6％，預期 - 0.5%，前值自 - 1.3% 下修至 - 1.7%

美國 6 月零售銷售反彈 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 7 月密大消費者信心初值，預期 86.5，前值 85.5

華爾街分析：

Jefferies 全球股票策略師 Sean Darby 表示，至少在未來 12 至 18 個月內，我們將處在一段通膨壓力加劇的時期，好消息是至少在接下來 12 個月內，我認為獲利周期不會讓投資人失望，合理的環境足以讓股市表現繼續勝過其他資產類別。

Unigestion 多元資產投資經理 Salman Baig 指出，Fed 仍舊充滿耐心，鮑爾已明確表示將在一段時間內維持寬鬆政策，這會是一個相對較好的風險承擔環境，在經濟成長佳、債券殖利率相對穩定的環境下，投資人願意承擔更多風險。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 認為，今年美國消費支出基本上起伏不定，大規模財政刺激推動消費支出強彈，但仍有許多民眾在消費上較為保守，導致經濟復甦力道不一致。

Hewson 還稱，雖然美國在疫苗接種和經濟重啟方面表現良好，但近期確診病例增加似乎正在加劇人們對消費支出的擔憂情緒。