〈美股熱門股〉莫德納躋身標普500盤後漲逾7% 保險巨頭AIG漲近4%

莫德納列標普 500 指數 盤後漲逾 7%

製藥公司莫德納（Moderna）(MRNA-US) 周四（15 日）宣布將取代 Alexion(ALXN-US) 製藥公司納入標普 500 指數成分股消息後，盤後大漲 7.25% 至每股 278.51 美元，創歷史新高。

標普道瓊指數周四在一份聲明中表示，莫德納將取代 Alexion 成為標普 500 指數成分股， 7 月 21 日生效。莫德納股價今年來已漲逾 150%，市值達到 1,000 億美元。

AIG 獲黑石收購人壽和退休業務 漲 3.58%

美國保險巨頭 AIG(AIG-US) 周四宣布以 22 億美元價格，將其人壽保險與退休服務部門 9.9% 股權出售給黑石集團 (BX-US)，AIG 股價上漲 3.58% 至每股 48.07 美元，黑石集團也上漲 3.92% 至每股 102.50 美元。

AIG 日前發布聲明表示，同意與黑石集團建立「長期戰略資產管理關係」，管理初始規模 500 億美元的人壽和退休投資組合。此外，AIG 還將以 51 億美元的價格將平價住房資產出售給黑石集團。

AIG 與黑石集團的資產管理交易預計在 6 年內增至 925 億美元。交易完成後，黑石總裁兼營運長 Jon Gray 將擔任人壽和退休業務的董事會成員。

Square 擬打造比特幣開放式平台 盤後漲 1%

線上支付服務 Square(SQ-US) 執行長 Jack Dorsey 周四在推特上宣布將打造聚焦比特幣的開放式平台後，盤後股價扭轉收盤頹勢，上漲 1% 至每股 237.50 美元。

Dorsey 表示，該平台能讓非託管、無需許可、去中心化的金融服務變得容易，並且該平台將聚焦在比特幣上。

瑞穗銀行（Mizuho）分析師 Dan Dolev 周四的一份報告指出，Square 在金融應用領域上有巨大的發展潛力，並重申對該公司股票買入評等，將目標價訂在 380 美元，高於周三收盤價的 59%。