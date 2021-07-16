英特爾有意收購GlobalFoundries 價碼約300億美元

華爾街日報 (WSJ) 獨家報導，英特爾 (INTC-US) 正在尋求機會收購全球晶圓四哥格芯 (GlobalFoundries，格羅方德)，價碼約 300 億美元，若成交將大大提振英特爾晶圓代工業務，並將是英特爾歷來最大手筆併購。

知情人士透露，此交易對格芯估值約 300 億美元，但不確定是否成交，格芯仍可能繼續進行規劃中的首次公開發行 (IPO)。對此格芯發言人表示，尚未與英特爾進行相關討論，意味著英特爾可能還在內部討論階段。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger)3 月表示將重返晶圓代工，在目前由台積電占上風的市場重振雄風，並宣布將投入逾 200 億美元，擴大美國的晶圓生產設備，也會在海內外推動更多投資。

格芯是全球第四大晶圓代工廠，Trendforce 數據顯示，以營收計算的全球市占率約 7%，股權掌握在阿布達比主權財富基金 Mubadala 投資公司手中，總部則設在美國，最近正把企業總部從加州聖塔克拉拉遷移到紐約州的馬爾他。

格芯是是阿布達比主權財富基金 Mubadala 在 2009 年收購超微 (AMD-US) 分拆出來的晶片生產業務之後，與新加坡 Chartered 合併而成的公司。

超微與英特爾存在競爭關係，目前也依然仍是格芯的大客戶，雙方今年剛簽署 16 億美元零組件供應多年合約，這可能提高英特爾推動併購的難度。

全球晶片短缺之際，格芯和英特爾、台積電 (TSM-US) 一樣正在擴大生產版圖，上個月在新加坡的新晶圓廠剛動工，投資額超過 40 億美元。