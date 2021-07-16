〈台股盤前要聞〉台積電上半年每股賺10.57元、台太陽能廠迎轉單 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，晶圓代工龍頭台積電公布第二季每股純益 5.18 元，低於市場預期，但上半年每股仍賺 10.57 元；美國二度制裁新疆太陽能多晶矽，台廠達能可望獲得轉單。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

台積電 Q2 每股賺 5.18 元低預期 上半年 EPS 10.57 元

台積電 (2330-TW) 昨 (15) 日召開法說，並公布第二季財報，雙率均較上季下滑，但符合財測預期，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，低於市場預期；上半年稅後純益 2740.49 億元，年增 15.2%，每股純益 10.57 元。閱讀全文...

美二度揮大刀制裁新疆多晶矽 台廠受惠轉單

美國參議院昨 (15) 日通過最新法案，將禁止從中國新疆地區進口產品，太陽能產品名列其中，為拜登上任以來，二度揮大刀制裁中國太陽能產業，外界認為，由於新疆多晶矽在全球市占高達 4 成，美企勢必尋找替代料源，台廠達能 (3686-TW) 因擁有與韓廠 OCI 的長約協定，可望獲得轉單。閱讀全文...

台積電四大應用同步驅動 Q3 營收可望季增逾 1 成再創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (15) 日召開法說，第二季 EPS 雖低於市場預期，不過，在四大平台需求同步強勁下，台積電預估第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創新高，估毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%，續站穩高檔。閱讀全文...

台積電兩度上調今年晶圓代工產值、估成長 2 成 魏哲家：明年產能非常緊

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (15) 日召開法說，再度上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工產值成長預估，預期將分別成長 17%、20%，也是今年第三度上調，但對台積電本身營收預估維持不變、估美元營收將成長 20% 以上；總裁魏哲家也說，今、明兩年產能都會非常吃緊。閱讀全文...

融程電車用布局再下一城 奪 BOSCH 單明年放量

工業平板電腦廠融程電 (3416-TW) 車用訂單報捷，董事長呂谷清昨 (15) 日表示，平板產品打進德國 BOSCH，將應用在車廠維修設備，明年開始出貨，且雙方已展開後續訂單討論，加上融程電自有品牌強固型筆電，將在第四季起開始出貨並貢獻營運，預計未來每季每股賺 1-2 元將成常態，每年純益可望達半股本。閱讀全文...

陽明現增價高於市價 台驊證實放棄認購

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 昨 (15) 日股價強彈收在漲停板 179 元，仍低於現增價 182 元，貨攬業者台驊 (2636-TW) 今日發布重訊表示，站在保障公司股東權益考量，決議不參與本次陽明現金增資認購。閱讀全文...

嚴陳莉蓮：下半年車市樂觀 裕隆新店裕隆城明年底開幕啟用

裕隆 (2201-TW) 昨 (15) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，裕隆在務實轉型的大策略下，已從前年的虧損中走出來，儘管今年第二季受到疫情三級警戒影響，購車人潮大幅縮減，但隨著疫苗擴大施打、各項管制逐步解封，對下半年國內車市樂觀看待。閱讀全文...

華新印尼廠投產 + 市況佳 下半年優於上半年 明年更好

華新 (1605-TW) 昨 (15) 日召開股東會，展望後市，董事長焦佑倫會後表示，隨著印尼鎳生鐵廠產線投產並貢獻營收、鋼鐵市況佳，下半年營運將優於上半年；明年自有發電站啟用後，成本下降，營運會比今年好。閱讀全文...

被動元件廠大擴產 雷科在手訂單衝高 今年獲利翻倍

被動元件市況熱，設備廠雷科 (6207-TW) 受惠吞大單，董事長鄭再興表示，目前客戶擴產需求迫切、積極添購設備，大廠近期積極下單，雷科的雷射修整設備下半年訂單較上半年大增 5 成，目前在手訂單更是成立 32 年以來新高，帶動獲利翻倍成長，每股純益可望衝上 3.5 元，來到歷史次高。閱讀全文...