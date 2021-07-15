融程電車用布局再下一城 奪BOSCH單明年放量

工業平板電腦廠融程電 (3416-TW) 車用訂單報捷，董事長呂谷清今 (15) 日表示，平板產品打進德國 BOSCH，將應用在車廠維修設備，明年開始出貨，且雙方已展開後續訂單討論，加上融程電自有品牌強固型筆電，將在第四季起開始出貨並貢獻營運，預計未來每季每股賺 1-2 元將成常態，每年純益可望達半股本。

呂谷清表示，BOSCH 是多家汽車品牌的 Tier 1 供應鏈，融程電取得訂單，代表說未來一線的汽車品牌商只要有維修廠或相關需求，就會用到 BOSCH 的設備，融程電的平板產品也藉此取得更大的市場；在車用市場持續成長帶動下，未來車用布局看俏。

呂谷清認為，BOSCH 用的平板將在明年開始出貨，後續規模持續放大，且現階段還有跟一家歐洲及一家美國車廠洽談訂單，後續可望發酵。

自有品牌的強固型筆電布局上，呂谷清認為，第四季開始出貨貢獻營運，明年明顯放量，另外，融程電也透過入股手機、對講機通訊整合商麥司奇科技，跨足公共安全應用，未來鎖定警消或是風力發電工程等利基型領域。

至於缺料問題，呂谷清表示，馬來西亞疫情衝擊 IC 封測廠，預計下半年料況會越來越緊張，但第三季因為有大股東的幫助，以及自身積極追料，因此沒有缺料問題；缺櫃方面，7 月還是有受一點影響，營收估持平 6 月，遞延營收將在 8 月認列，預期將顯著跳增。

呂谷清表示，第二季毛利率估持平首季水準，費用控管得宜下，整體獲利可望優於預期，第三季則將季增，第四季可望延續，每季每股純益 1 塊多將成為常態。