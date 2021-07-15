〈台積電法說〉三度上調今年晶圓代工產值、估成長2成 魏哲家：明年產能非常緊

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，再度上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工產值成長預估，預期將分別成長 17%、20%，也是今年第三度上調，但對台積電本身營收預估維持不變、估美元營收將成長 20% 以上；總裁魏哲家也說，今、明兩年產能都會非常吃緊。

魏哲家預估，今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 17%，晶圓代工產值估成長 20%，分別較前一次法說預估的 12%、16% 上調。

而台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁，先進製程需求暢旺，今年營收成長將優於產業平均，估美元營收將成長 20%，維持前次法說預期。

魏哲家也說，由於先進製程和特殊製程需求持續強勁，今年全年產能非常吃緊，明年也會維持同樣狀態。

魏哲家並認為，目前半導體缺貨情況受長期需求及短期供給不平衡，加上疫情、地緣政治等因素影響，即便未來可能出現庫存修正，但受 5G、高效運算等應用驅動，預期下修情況不會像過去那麼明顯。

魏哲家並重申，5G、高效運算等相關應用持續推升先進製程需求，預估 2020 至 2025 年止 (包含 2025 年)，每年美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%。

