〈新疆多晶矽遭制裁〉美二度揮大刀 台廠料源穩受惠轉單

美國參議院今 (15) 日通過最新法案，將禁止從中國新疆地區進口產品，太陽能產品名列其中，為拜登上任以來，二度揮大刀制裁中國太陽能產業，外界認為，由於新疆多晶矽在全球市占高達 4 成，美企勢必尋找替代料源，台廠達能 (3686-TW) 因擁有與韓廠 OCI 的長約協定，可望獲得轉單。

美國近來制裁中國動作不斷，繼商務部將中國 5 家多晶矽業者列入出口管制實體清單，今日由兩黨共同提案的《強迫維吾爾勞動防治法》也正式通過，未來將由眾議院審議後，再交由拜登簽署，外界預期，法案通過機率相當高。

業界表示，拜登此次依循川普模式，初期先對個別企業進行制裁，後續再進一步將禁令擴大至產業，該法案也明令進口產品需檢附原料追溯證明、必須與新疆地區無關聯、甚至間接供應也不行，大幅衝擊中國多晶矽產業。

新疆多晶矽目前占全球多晶矽產能高達 35-40%，占全中國 50-60%，隨著美國祭出進口禁令，近期已引起業界搶購非新疆地區的料源，以滿足美國需求，目前海外多晶矽業者僅剩美國 Hemlock、德國 Wacker 及南韓 OCI。

達能為台廠中少數仍銷售多晶矽的業者，先前也證實正與客戶洽談出口事宜，達能 10 年前與韓廠 OCI 簽訂長約，並在 2018 年取得後續協議，目前合約至 2023 年，料源穩定，主要代理高品質多晶矽，再出口至中國矽晶圓大廠。

業界表示，美國為太陽能進口大國，高度倚賴新疆多晶矽料源，但由於此次制裁力道大，讓美國太陽能下游業者積極尋找替代方案，尤其法案明令間接供應鏈也無法進口，更強化美國向非新疆地區的業者求援。

業界看好，由於現今非新疆地區的多晶矽產能相當有限，在美國大力發展綠能的同時，相關產能將成為下游追逐料源，達能在長約護體下，可望成台廠中少數受惠業者。