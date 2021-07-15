被動元件廠大擴產 雷科在手訂單衝高 今年獲利翻倍

被動元件市況熱，設備廠雷科 (6207-TW) 受惠吞大單，董事長鄭再興表示，目前客戶擴產需求迫切、積極添購設備，大廠近期積極下單，雷科的雷射修整設備下半年訂單較上半年大增 5 成，目前在手訂單更是成立 32 年以來新高，帶動獲利翻倍成長，每股純益可望衝上 3.5 元，來到歷史次高。

鄭再興表示，目前無論台系、日系客戶積極擴產，帶動下半年需求強勁，目前設備訂單已經排到 11-12 月，現階段訂單 120 台，比上半年 80 台多了 5 成，全年 200 台是歷史最佳，也比去年 150 台多出 3 成。

以國內廠商來看，國巨 (2327-TW) 因應擴產需求，今明年的資本支出將維持在高檔，華新科資本支出同樣穩定成長，擴充車用電阻等產能，都將使得相關設備需求大增。

此外，雷科的捲帶材料目前需求持穩，鄭再興認為，全年也有雙位數成長，加上上游原料 PVC 隨油價上漲，第三季也將調漲捲帶材料報價，反應成本。

雷科 6 月受缺料影響，營收 1.28 億元，月減 27%，但仍年增 29.1%；第二季營收 4.28 億元，季增 25%、年增 20.3%；上半年營收 7.74 億元，年增 27%。

隨著缺料問題舒緩，加上設備陸續出貨，法人估雷科 7 月營收可望跳增 2 億元，月增 6 成、第三季營收則可望較第二季季增 3 成，且毛利率在營收規模放大及漲價效益下，可望持續向上。