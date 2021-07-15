〈晶碩股東會〉童子賢：台灣生技醫療產值落後國際平均 發展空間大

和碩 (4938-TW) 集團旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長童子賢表示，晶碩營運、產品技術上有獨到之處，業務可望持續保持成長，也認為台灣生技醫療產值落後國際平均值，未來發展空間大，值得各界努力。

童子賢表示，醫療生物科技是台灣可以發展的下一個重點產業，全球醫療生技產值、產業盈餘都相當好，在這波疫情下，也凸顯醫療生技產業對國家、社會、產業的重要性，值得台灣布局。

童子賢進一步指出，從國民所得觀察，台灣生技醫療人均產值落後全球平均值，隨著晶碩加入，這幾年有拉高平均值，但仍值得台灣創業家、投資者繼續投入，和碩也持續布局這一塊，包含完成開發醫療級重症用侵入式呼吸器，就獲得衛服部 (TFDA) 食藥署專案製造許可。

觀察全球隱形眼鏡市場，童子賢表示，去年全球平均衰退近 8%，但晶碩逆勢成長 18%，顯示經營團隊在營運、產品技術上，持續維持業務獲利成長，至於後續擴產等消息，則有待正式討論確定後，再對外報告。

針對整體供應鏈缺料狀況，晶碩總經理楊德勝回應，目前沒有缺料問題，晶碩也從肺炎疫情開始以來，積極增加料源取得、備妥安全庫料等。

晶碩今也通過去年盈餘分配，每股將配發 5 元現金股利。