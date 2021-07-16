盤前財經大事搶先讀2021年07月16日

今日操盤前瞻

日本央行貨幣政策

美國 6 月零售銷售

暫停交易：華上生醫

除權息：宏捷科、鈺太、力旺、中磊、新洲、順達等

股東會：長榮航、五福、統一超、浩鼎、鳳凰等

鮑爾聽證第二日：Fed 焦慮高通膨 處於未知領域

週四 (15 日) 聯準會主席鮑爾出席參議院銀行委員會作證，他坦承對近期的通膨高於 Fed 預期而感到焦慮，但仍預期大部分的通膨壓力將會緩解。閱讀全文...

巴克萊：三大潛在因素 使全球市場敘事自「金髮女孩」轉向「成長恐慌」

巴克萊銀行日前發布研究報告指出，全球市場敘事已從金髮女孩 (Goldilocks) 轉向成長恐慌 (Growth Scare)，Delta 變種病毒肆虐、增長力道放緩以及通膨前景為造成敘事改變的三大潛在因素。閱讀全文...

台積電 Q2 每股賺 5.18 元低預期 上半年 EPS 10.57 元

台積電 (2330-TW) 昨 (15) 日召開法說，並公布第二季財報，雙率均較上季下滑，但符合財測預期，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，低於市場預期；上半年稅後純益 2740.49 億元，年增 15.2%，每股純益 10.57 元。閱讀全文...

美二度揮大刀制裁新疆多晶矽 台廠受惠轉單

美國參議院昨 (15) 日通過最新法案，將禁止從中國新疆地區進口產品，太陽能產品名列其中，為拜登上任以來，二度揮大刀制裁中國太陽能產業，外界認為，由於新疆多晶矽在全球市占高達 4 成，美企勢必尋找替代料源，台廠達能 (3686-TW) 因擁有與韓廠 OCI 的長約協定，可望獲得轉單。閱讀全文...

台積電四大應用同步驅動 Q3 營收可望季增逾 1 成再創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (15) 日召開法說，第二季 EPS 雖低於市場預期，不過，在四大平台需求同步強勁下，台積電預估第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創新高，估毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%，續站穩高檔。閱讀全文...

台積電兩度上調今年晶圓代工產值、估成長 2 成 魏哲家：明年產能非常緊

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (15) 日召開法說，再度上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工產值成長預估，預期將分別成長 17%、20%，也是今年第三度上調，但對台積電本身營收預估維持不變、估美元營收將成長 20% 以上；總裁魏哲家也說，今、明兩年產能都會非常吃緊。閱讀全文...

融程電車用布局再下一城 奪 BOSCH 單明年放量

工業平板電腦廠融程電 (3416-TW) 車用訂單報捷，董事長呂谷清昨 (15) 日表示，平板產品打進德國 BOSCH，將應用在車廠維修設備，明年開始出貨，且雙方已展開後續訂單討論，加上融程電自有品牌強固型筆電，將在第四季起開始出貨並貢獻營運，預計未來每季每股賺 1-2 元將成常態，每年純益可望達半股本。閱讀全文...

陽明現增價高於市價 台驊證實放棄認購

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 昨 (15) 日股價強彈收在漲停板 179 元，仍低於現增價 182 元，貨攬業者台驊 (2636-TW) 今日發布重訊表示，站在保障公司股東權益考量，決議不參與本次陽明現金增資認購。閱讀全文...