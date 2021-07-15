〈台積電法說〉四大應用同步驅動 Q3營收可望季增逾1成再創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，第二季 EPS 雖低於市場預期，不過，在四大平台需求同步強勁下，台積電預估第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創新高，估毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%，續站穩高檔。

台積電第二季雙率均較上季下滑，但符合財測預期，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，上半年 EPS 為 10.57 元。

據台積電公布的第三季財測數字，營收估達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，中位數約 10.95%；以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，第三季營收估 4073.4-4157.1 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%。

台積電財務長黃仁昭指出，第三季受惠 5 奈米、7 奈米等先進製程應用驅動，四大平台包括智慧型手機、高效運算、物聯網與車用需求驅動，營收可望成長超過 10%；且在季節性因素帶動下，第三季客戶庫存會達到健康水位。

對於車用晶片短缺情況，總裁魏哲家也說，為支援全球汽車產業，已採取前所未有的行動，包括重新調度其他產業客戶產能，本季車用晶片短缺情況就可望大幅改善。

魏哲家強調，今年上半年台積電 MCU 產量已較去年同期增加 30%，預估今年整體產量將較去年提升 60％，並較 2019 年疫情大流行前水準增加 30％。