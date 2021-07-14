美國更新涉新疆供應鏈警示 若「不退出」恐有違法高風險

週二 (13 日) 拜登政府發布更新警告，強調企業運營、個人投資若沒「去新疆化」，恐將面臨觸犯美國法律的高風險。

2020 年 7 月 1 日，美國政府發布《新疆供應鏈商業諮詢報告》，抨擊中國「強迫勞動」侵犯人權，並宣布對新疆部分商品發布禁令。

週二美國國務院表示，國務院、財政部、商務部、國土安全部、勞工部和美國貿易代表辦公室聯合發布更新的《新疆供應鏈商業諮詢報告》 (Xinjiang Supply Chain Business Advisory)，警告若「不退出」與新疆有關的供應鏈、合資企業、和 / 或投資的企業與個人，將面臨違反美國法律的高度風險。

更新後報告強調，如果美國公司的業務與中國政府「間接」相關，則可能違反美國法律，強化先前的警示。

美國國務院指控，中國政府持續虐待維吾爾族、哈薩克族等新疆少數民族，包括強迫勞動、侵入性監視、強制人口控制措施、兒童與家庭分離、大規模拘留，以及在持續的種族滅絕和反人類罪行中其他侵犯人權的行為。

知名時尚品牌 H&M、Nike、Adidas 等接連聲明拒用新疆「血棉花」。(圖片：AFP)

美國政府「去新疆化」持續已久，多次警告美國企業不得讓供應鏈與新疆等地所謂「侵犯人權」的實體有所關聯。

美國商務部上週五因新疆涉嫌侵犯人權和高科技監控，將中國電子科學院、新疆聯海創智信息科技等 14 家中國企業和其他實體添至其貿易黑名單，指控這些實體涉及在新疆犯下種族滅絕與危害人類罪。