果迷爽買？！蘋果傳攜手高盛推「先買後付」服務

週二 (13 日) 《彭博社》報導，蘋果將攜手高盛進軍方興未艾的「先買後付」貸款服務領域，期望推動 Apple Pay 行動支付的應用。

該報導引述消息人士提到，蘋果 (AAPL-US) 即將推出 Apple Pay Later 的新服務，提供「先買後付」服務 (buy now, pay later；BNPL) 服務，並將由高盛提供分期付款所需的貸款。

Apple Pay Later 服務或有助於推動 Apple Pay 應用普及 (圖片：AFP)

消息人士稱，自 2019 年以來，高盛一直是蘋果 Apple Card 信用卡的合作夥伴，但新產品與 Apple Card 無關，也不需要使用它

該報導指出，Apple Pay Later 服務或有助於推動 Apple Pay 應用，吸引更多的用戶使用 iPhone 支付購物，而非提供傳統標準的信用卡功能。蘋果可以從果迷每次交易中獲得一定比例的收入，為每年超過 500 億美元的服務營收帶來額外的收入。

高盛一直是蘋果 Apple Card 信用卡的合作夥伴 (圖片：AFP)

蘋果、高盛恐搶食「晚點付」這塊大餅之下，主打「先買後付」借貸平台 Affirm (AFRM-US) 週二暴跌 10.45%，Paypal (PYPL-US) 下跌 0.59% 至每股 301.19 美元

Affirm 由 PayPal 共同創辦人 Max Levchin 草創，提供線上分期貸款，今年以 AFRM 代號掛牌上市，主打先買後付服務，為消費者提供零息貸款服務，以 Z 世代、千禧世代的年輕人為主要客群。

(本文不開放合作夥伴轉載)