關注焦點：

周三：紐西蘭議息 (10：00)

美國 PPI(20：30)

加拿大議息 (22：00)

周五：日本議息

美國零售 (20：30)

今日重要經濟資料：

14：00 英國 6 月 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 + 0.6%

14：00 英國 6 月 CPI 年率 ‧ 預測 + 2.2%‧ 前值 + 2.1%

14：00 英國 6 月核心 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 + 0.8%

14：00 英國 6 月核心 CPI 年率 ‧ 預測 + 2.0%‧ 前值 + 2.0%

14：00 英國 6 月零售物價指數 (RPI) 月率 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.3%

14：00 英國 6 月零售物價指數 (RPI) 年率 ‧ 預測 + 3.4%‧ 前值 + 3.3%

14：00 英國 6 月扣除抵押貸款的零售物價指數 (RPIX) 月率 ‧ 前值 + 0.3%

14：00 英國 6 月扣除抵押貸款的零售物價指數 (RPIX) 年率 ‧ 前值 + 3.4%

14：00 英國 6 月未經季節性調整 PPI 投入物價月率 ‧ 預測 + 1.2%‧ 前值 + 1.1%

14：00 英國 6 月未經季節性調整 PPI 投入物價年率 ‧ 預測 + 10.8%‧ 前值 + 10.7%

14：00 英國 6 月未經季節性調整 PPI 產出物價月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.5%

14：00 英國 6 月未經季節性調整 PPI 產出物價年率 ‧ 預測 + 4.8%‧ 前值 + 4.6%

14：00 英國 6 月未經季節性調整核心 PPI 產出物價月率 ‧ 前值 + 0.4%

14：00 英國 6 月未經季節性調整核心 PPI 產出物價年率 ‧ 前值 + 2.7%

20：30 美國 6 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 年率 ‧ 預測 + 6.8%‧ 前值 + 6.6%

20：30 美國 6 月最終需求 PPI 月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.8%

20：30 美國 6 月扣除食品和能源的最終需求 PPI 年率 ‧ 預測 + 5.1%‧ 前值 + 4.8%

20：30 美國 6 月扣除食品和能源的最終需求 PPI 月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.7%

22：00 加拿大央行利率決議

本週要聞：

美國 6 月民間部門每週平均實質所得下降 0.9%

美國 6 月核心 CPI 較上年同期上漲 4.5%

美國 6 月 CPI 較上年同期上漲 5.4%

美國 6 月核心 CPI 較前月上漲 0.9%

美國 6 月 CPI 較前月上漲 0.9%

XAU 倫敦黃金 - 金價支撐依據還看 100MA

倫敦黃金走勢，在技術走勢方面，金價在受制近三周時間後，終在上周突破 100 天平均線，目前 100 天線處於 1789 美元，縱然本周一金價曾一度挫跌，但就是剛好在此區獲見支撐，故若論短期走勢，應可繼續留意此區，亦即若重返此區下方，金價料仍告承壓，較大支持位回看 1783 以至 1760 美元。反之，金價可繼續持穩其上，則有望可重整旗鼓，當前一個考驗將是位於 1802 美元的 25 天平均線，預料金價需突破此區才見金價另一反撲的展開。以自六月起始的累計跌幅計算， 50% 及 61.8% 的反彈幅度將分別為 1833 及 1852 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

6 月 28 日–1,045.78 噸

6 月 29 日–1,045.78 噸

6 月 30 日–1,045.78 噸

7 月 1 日–1,043.16 噸

7 月 2 日–1,042.58 噸

7 月 5 日–1,042.58 噸

7 月 6 日–1,042.23 噸

7 月 7 日–1,040.48 噸

7 月 8 日–1,040.19 噸

7 月 9 日–1,040.19 噸

7 月 12 日–1,037.28 噸

7 月 13 日–1,037.28 噸

7 月 13 日上午定盤價：1807.85

7 月 13 日下午定盤價：1813.85

倫敦黃金 7 月 14 日

預測早段波幅：1808 – 1818

阻力位：1828 – 1836 – 1846

支持位：1798 – 1788 – 1778

XAG 倫敦白銀 - 銀價再陷弱勢盤整格局

倫敦白銀方面，銀價在上周初受制於 25 天平均線而回落，目前 25 天線處於 26.36 美元，若短期仍未能闖出此區，銀價或仍陷於弱勢盤整階段；而其他技術指標暫未有透露出一致的訊號，故可能短線延續盤整的機會較大。向上較大阻力看至 27.25 及 27.85 美元。至於支持關鍵指向 25.50 美元，這是近期兩度險守著的關口，需看若其後此區一旦失守，可能觸發銀價新一波的大型跌勢；較近的下試目標料為 3 月低位 23.76 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

6 月 28 日–17,395.73 噸

6 月 29 日–17,453.41 噸

6 月 30 日–17,361.13 噸

7 月 1 日–17,361.13 噸

7 月 2 日–17,353.61 噸

7 月 5 日–17,353.61 噸

7 月 6 日–17,353.61 噸

7 月 7 日–17,295.94 噸

7 月 8 日–17,295.94 噸

7 月 9 日–17,267.10 噸

7 月 12 日–17,267.10 噸

7 月 13 日–17,267.10 噸

倫敦白銀 7 月 14 日

預測早段波幅：25.75 – 26.20

阻力位：26.50 – 26.90 – 27.20

支持位：25.60 – 25.15 – 24.60

EUR 歐元 - 歐元復再承壓，下試近期支撐關鍵

上個月美國聯邦儲備理事會 (FED) 的基調意外轉變，令撤回刺激的可能性受到關注，這在近幾周提振了美元。目前亦有多間主要央行都變得越來越鷹派，只有幾個明顯的例外，如歐洲央行、日本央行和中國央行，其中中國央行上周五放寬了政策。歐洲央行高層決策者，包括總裁和副總裁周一都表明該行將維持支持性政策，並準備在下周提出新的“前瞻指引”，將修正後的 2% 通脹目標納入考量。美元本周開局大致走穩，市場人方面在等待周二公佈的美國通脹數據，而接下來將會關注美聯儲主席鮑威爾將於周三和周四在國會作證；投資者將仔細研究這份證詞，以尋找美國可能的縮表時間線索。

美元指數周二持穩，仍接近上周三觸及的三個月高位 92.84。從技術圖表可見，RSI 及隨機指數剛自超賣區域出現初步回升跡象；此外，雖然在上周後段美指一度回落，但仍可穩守住位於 91.50 的頸線位置，因此，估計若美指繼續可持於此區之上，預料美指仍有重新走穩的傾向。以自 2020 年 3 月高位 102.99 的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 94.45，50% 及 61.8% 分別為 96.10 及 97.75 水準。較近阻力看至 100 個月平均線 92.90 水平，可留意上周高位正是未能踏破此區。至於向下較大支持參考 90 關口以至 1 月份低位 89.21。

歐元兌美元上周向下考驗又一重要關卡 1.18，月初以來已多次下探亦仍可險守著，故後市一旦失守，可望歐元仍續作下試，下一目標將直指 1.17，此前已在 3 月底守住後開展強勁反撲至 1.22 水準上方，故需多加留意若此趟失守，歐元有機會將開展近一年多來更為猛烈的跌勢，這是因為由 2020 年 11 月至今，明顯可在圖表看至歐元兌美元正形成了一組雙頂型態，僅以 5 月 25 日高位 1.2266 以及 3 月 31 日低位 1.1702 的 564 點的相距幅度計算，雙頂延伸的潛在技術目標可看至 1.1138，這將視為中長期的下探目標。至於當前較近的延伸支持可先留意 2020 年 11 月 4 日低位 1.1602，而 1.15 這個半百關口亦是值得參考的支持依據。阻力位就回看上月下旬未能回破的 1.19 以至 1.20 關口，較大阻力預估在 50 天平均線 1.2060 水平。

預估波幅：

阻力 1.1900 - 1.2000 – 1.2060*

支持 1.1800* – 1.1700** -1.1602 - 1.1500 – 1.1138

JPY 日圓 - 美國 CPI 創下 13 年來最大漲幅，推動美元衝高

美元兌一籃子貨幣周二攀升至五日高位，此前數據顯示美國 6 月通脹數據高於預期，引發通脹擔憂將持續的可能性。美國 6 月消費者價格指數 (CPI) 創下 13 年來最大漲幅，因供應受限，且隨著經濟復甦動能增強，與旅行相關的服務價格繼續從大流行時期的低迷水平反彈。儘管全球許多地區的新冠感染病例再次上升，美國撤走經濟刺激計劃的可能性在最近幾周提振了美元。美聯儲上月突然轉向鷹派基調使撤走刺激舉措成為市場關注焦點。美國消費者物價指數 (CPI) 數據可能有助於提振美元。

美元兌日圓走勢，上周匯價曾出現顯著回跌，至 109.50 水準初步站穩住腳，而圖表見 RSI 及隨機指數剛自超賣區域回升，或可望美元兌日圓有再復上探的傾向。首個目標先看本月初高位 111.65，其後進一步將看至去年高位 112.21 以至 115 關口。至於支持位回看 108.50 及 4 月低位 107.46。

預估波幅：

阻力 111.65 – 112.21 – 115.00

支持 109.50 – 108.50 – 107.46

GBP 英鎊 - 疫情擔憂推動美元小漲

技術圖表可見，英鎊兌美元在上月失守 25 天平均線之後，則一路拾級下行，目前 25 天線處於 1.3950 水準，估計若匯價繼續居於此區下方，可望英鎊仍有下試壓力。目標先會指向 200 天平均線 1.3660 水平。若以自去年九月起始的的累計升幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.3645，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.3455 及 1.3270 水平。至於較大阻力預估在 1.40 以至 1.4130 水準。

預估波幅：

阻力 1.3950 - 1.4000 - 1.4130

支持 1.3660 - 1.3645 – 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎 - 美元稍呈靠穩，觀望本周數據

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來大致於 0.8920 水準附近築起底部，至六月中旬更升破 0.91 的區間頂部，即使其後一度回調亦站穩於 0.91 水準上方，而圖表見 RSI 及隨機指數維持上行，預料美元兌瑞郎仍有繼續上試的空間。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，61.8% 的回升幅度會看至 0.9265。較大阻力預估在 100 周平均線 0.9410 以及 0.9500 水準，進一步料為 0.9620。至於下方支持料為 0.90 關口，下一級預估在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9265 – 0.9410 – 0.9500 – 0.9620

支持 0.9100* – 0.9000 – 0.8870 - 0.8754

AUD 澳元 - 風險偏好受制，澳元續呈承壓

技術圖表所見，澳元兌美元自六月下旬的走勢正形成了一組小型雙頂型態，頸線位置參考 7 月 2 日低位 0.7445。由於 RSI 及隨機指數仍告下行，故匯價短期若仍居於此區下方，料澳元又將伸延另一波跌勢。向下較大支持料為 0.7380 及 200 周平均線 0.7240 水準，下一級直指 0.70 關口。而阻力位會回看 25 天平均線 0.7585 以至 0.7720 水準。

預估波幅：

阻力 0.7445 - 0.7585 - 0.7720

支持 0.7380 – 0.7240 – 0.7000

NZD 紐元 - 數據支撐紐元走穩

技術走勢而言，此前由五月初開始，紐元兌美元曾三度下探位於 0.7120 附近的頸線，並終在 6 月中旬失守引發隨後的挫跌，在上月下旬的反撲向上正是受制於此頸線，而至今又再探試著此區位置，故要慎防若本周未能更進一步突破此區，將有機會形成一記技術後抽，其後或會醞釀新一波跌勢；而圖表亦見 RSI 及隨機指數亦正自超買區域掉頭回落，也示意著紐元的回跌傾向。目標先指向 0.70 關口上月低位 0.6923，進一步預估在 0.6850 及 0.6720 水平。而向上較大阻力料為 50 天平均線 0.7155 以至 5 月高位 0.7316。

預估波幅：

阻力 0.7120* – 0.7155 - 0.7316

支持 0.7000 - 0.6923 – 0.6850 – 0.6720

CAD 加元 - 加元呈回穩傾向，關注央行議息

作為加拿大主要出口商品的石油價格溫和走強，但未能止住加元兌美元的跌勢。加元兌美元下跌 0.5%，創下四日新低。加拿大央行將在周三的政策聲明中更新其經濟預測。

美元兌加元方面，投資者正關注加拿大央行周三發佈的利率聲明，看該行是否會宣佈放緩資產購買計劃。而在技術走勢而言，上周匯價在 1.26 關口遇阻，亦接近於 200 天平均線目前位置 1.2630，隨著之後回落，亦令 RSI 及隨機指數開始掉頭下行，估計短線匯價出現回跌的機會頗大。較近支持料為 25 天平均線 1.2340 及 1.23 水準，在本周初多日見匯價險守於此區之上，下一重要支撐將繼續留意 1.20 關口。至於向上另一關鍵阻力將參考 4 月高位 1.2652，進一步料為 250 天平均線 1.2755。

預估波幅：

阻力 1.2600/30 – 1.2652 - 1.2755

支持 1.2340/00 - 1.2000*

CL 紐約期油 - 油價抽升，經濟擔憂抵消供應收緊的影響

油價周二上漲近 2%，此前國際能源署 (IEA) 表示，由於主要產油國在向全球額外供應多少原油的問題上存在分歧，市場供應短期內應該會收緊。市場近期總體走強，因需求反彈，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友組成的 OPEC + 聯盟減少數百萬桶石油供應。預計 OPEC + 將增加供應，但產油國沒有在磋商中達成協議。美國原油期貨上漲 1.15 美元，或 1.6%，結算價報每桶 75.25 美元。

技術圖表所見，當前 RSI 及隨機指數已進佔超買區域，進一步上升的動力或會欠奉。倘若以自五月的累計漲幅計算，38.2% 的回吐幅度為 71.10 美元，油價回吐幅度有機會延展至 69.25 及 67.40 美元。較大支撐參考 100 天平均線 65.80 美元。至於阻力位先留意 75 水準，下一關鍵在 77 美元，2018 年 10 月高位 76.90 止步於此，上周亦是過門而不入，只觸高至 76.98，故若後市能衝破 77 美元將別具意義，有望先以 80 美元關口為下一目標。

預估波幅：

阻力 75.00 – 77.00** – 80.00

支持 71.10* – 69.25 – 67.40 – 65.80

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)