Fed官員戴莉：6月CPI證明通膨仍為短期現象 年底可能縮減購債

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周二 (13 日) 表示，儘管 6 月份消費者物價指數 (CPI) 增幅創 2008 年以來新高，但仍堅信這仍只是經濟自疫情中迅速復甦的暫時現象，並預料縮減債券購買計畫可能今年底開始。

戴莉表示，秋季的經濟狀況很樂觀，現在聯準會 (Fed) 開始討論縮減每月資產購買量是適合的時間點，預計今年年底或 2022 年初正式收緊。

戴莉接受 CNBC 採訪時表示：「經濟基本面強勁，因此並不需要所有寬鬆的工具，現在應該開始討論減少資產購買。儘管縮減購債，我們仍處於非常寬鬆的環境，目前利率水準很低。」

美國勞工部周二公布數據顯示，美國 6 月 CPI 上漲 0.9%，是 2008 年以來最大月漲幅，年增率則為 5.4%。戴莉認為，其中二手車占整體物價漲幅 3 成以上，表明這波通膨很可能是暫時的。

美國核心 CPI 與 CPI 走勢 (圖: Bloomberg)

戴莉表示，二手車是暫時性通膨的最好例子，其市場價格只是反映新車晶片短缺的瓶頸，人們最終將重返工作岡位、買新車，市場將回歸至正常水準。

通膨連續走升已引來一些共和黨議員批評，認為聯準會寬鬆政策正冒著通膨失控的風險，預料聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三出席國會貨幣政策聽證會，勢必將面臨這些質疑。

另一方面，戴莉認為，目前 Delta 變種病毒已成為美國的主要病毒株，經濟成長存在隱憂，美國需要全面重啟，因此現階段談論升息還為時過早。

6 月例行會議釋出的利率預測點陣圖顯示，聯準會官員對升息的預期提前，18 位決策官員認為 2023 年將升息兩次，其中 7 位預測明年將升息。戴莉是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委之一。

戴莉表示，聯準會將先集中精力於收緊資產購買計畫，隨後才會著手調整利率政策，屆時美國經濟狀況將是關鍵，疫情後續走勢也至關重要。

本文不開放合作夥伴轉載