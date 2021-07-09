Fed官員Daly警告：Delta病毒及疫苗低接種率 將威脅全球經濟復甦

據報導，美國聯準會 (Fed) 官員警告表示，新冠肺炎疫情仍持續蔓延，Delta 變種病毒和某些地區的低疫苗接種率，將對全球經濟復甦構成威脅，她呼籲在取消對美國經濟的貨幣支持政策時要謹慎。

舊金山聯邦準備銀行總裁 Mary Daly 在接受採訪時表示：「我認為，未來全球經濟成長面臨的最大風險之一，是我們過早宣布戰勝新冠病毒。疫情仍沒有結束，我們仍在經歷這場疫情大流行。」

Daly 指出，日本和其他國家正在努力遏制疫情的蔓延，國外新增確診病例數激增和緩慢的疫苗接種正在抑制經濟的反彈，並可能對美國產生負面影響。如果全球經濟得不到更高的疫苗接種率，進而甩開疫情，那麼對美國的成長將會是不利的。

在 Daly 發出警告之際，本週投資者尋求避風港，導致美國政府債價格飆升。美國公債殖利率大幅下跌。許多市場參與者將美國公債利率的急劇下降歸因於技術因素，但有越來越多的人擔憂，經濟將難以維持重新開放以來的強勁增長，並預期近期的通膨飆升將迅速消失。

Daly 表示，對美國來說，這是個正面的消息，但是對全球來說並不完全正向。人們開始有意識到全球經濟面臨的下行風險，市場將會對這些事做出反應，當然會也會進一步降低收益率。

Daly 表示，Fed 或許會在年底前開始縮減購債，「稍微收回對美國經濟的額外支持」，但主張 Fed 不急於升息。她說：「我們還沒接近充分就業的目標。未來還是有可能無法達標，包括物價穩定的目標，即使通膨暫時升溫。這些都是我堅持要做到的事情。」