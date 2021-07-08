Delta變種病毒已成為美國新冠肺炎感染主要病毒株

根據美國疾病控制和預防中心 (CDC) 所發布的新冠肺炎 (Covid-19) 數據模組，高傳染性的 Delta 變種病毒如今已經取代了 Alpha 病毒成為美國主要新冠肺炎病毒株。

數據顯示，最早在印度發現的 Delta 變種病毒，如今已經至少在 104 個國家 / 地區爆發。在截至 7 月 3 日的兩週內，占美國新增確診病例的 51.7%。與此同時，最早在英國發現的 Alpha 病毒，占整體新增病例數僅 28.7%。

近幾週以來，美國衛生官員持續發出警告，表示 Delta 將成為美國的主要變種病毒株，因為 Delta 病毒在美國的傳染率大約每 2 週就增加一倍。

約兩週前，白宮首席醫學顧問 Anthony Fauci 博士曾表示，Delta 病毒約占美國所有新增確診病例數的 20%。

根據世界衛生組織的報告顯示，Delta 變種病毒的傳播率較 Alpha 變種病毒高約 55%。

美國總統拜登表示，美國有望在周末前讓 1.6 億人完全接種疫苗，但仍有數百萬人未接種疫苗，他們的社區、朋友處於危險之中，這是一個很大的問題，因為 Delta 變種病毒。

CDC 主任 Rochelle Walensky 博士上週表示，美國仍有大約 1,000 個郡的疫苗接種覆蓋率低於 30%，主要分布於東南部和中西部。由於 Delta 變種病毒的進一步蔓延，該機構已經看到這些地方的發病率正在上升。

科學家和其他健康專家擔心，除非美國各州能夠為更多人接種疫苗，否則 Delta 變種病毒將導致今年進入秋季後新增確診病例數激增，而那些仍未接種疫苗的人將受到最嚴重的衝擊。