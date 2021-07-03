Fed官員戴利：年底前可能「收回一點點」貨幣支持 

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利 (Mary Daly) 周五 (2 日) 表示，聯準會 (Fed) 或許會在年底前開始縮減購債，「稍微收回對美國經濟的額外支持」，但主張 Fed 不急於升息。

戴利表示，美國經濟表現良好，考慮在今年底或明年初縮減購債是合宜的，「當然時間表可能隨著時間推進而有變化，但我認為經濟的確開始靠自己運轉得愈來愈好，代表我們可以收回一點點貨幣寬鬆，但當然不是全部收回。」

Fed 內部正在辯論何時與如何展開縮減購債。目前 Fed 透過每月收購 800 億美元公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS) 支撐經濟，直到就業和通膨朝 Fed 目標有「顯著的實質進展」。

美國勞工部同日公布亮麗的 6 月就業報告，但細節藏著隱憂。報告顯示，非農就業人口新增 85 萬，增幅遠勝 5 月的 58.3 萬和分析師預估的 70 萬，但 6 月失業率意外從 5.8% 上升到 5.9%，此外，反映工資通膨的時薪僅比 5 月上漲 0.3%，不如市場預料的 0.4%。

一些官員擔心，太早減碼會讓市場以為明年底前就會開始升息，但戴利顯然不急於升息。她是今年的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員，有貨幣政策投票權，觀點通常與鮑爾和聯準會其他領導層觀點一致。

她說：「我們還沒接近充分就業的目標。未來還是有可能無法達標，包括物價穩定的目標，即使通膨暫時升溫。這些都是我堅持要做到的事情。」