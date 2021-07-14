蘋果取得潛望式鏡頭專利 最快2022上陣

美國專利和商標局批准蘋果潛望式鏡頭系統專利，外界猜測該系統最快將於明年首度出現在 iPhone 上。蘋果這項專利名稱為「折疊式相機」。蘋果希望利用潛望式鏡頭模組解決智慧手機內部尺寸限制的問題，而空間的限制會影響相機畫素最終品質。

蘋果在專利中表示，透過「折疊式相機」光學系統，圖像感測器吸收的光線被彎曲或「折疊」，可以增加光學變焦和改善影像品質，同時保持適合智慧手機的內部空間受限的設計。

該專利描述一些優勢，如稜鏡為相機提供一個「折疊」的光軸，減少相機組件高度。潛望式鏡頭技術將使 iPhone 的光學變焦率大幅提高，遠遠超過目前 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的 2 倍和 2.5 倍限制。之前華為 P40 Pro + 採用潛望式鏡頭，最高可達 10 倍光學變焦。

(圖片: AFP)

法人大多預期最快搭載潛望式相機鏡頭的 iPhone 機型將在 2022 年，合理預期為旗艦機型。不過知名蘋果分析師天風證券郭明錤則稱，這項技術將在 2022 年出現在 iPhone 上，但後來又改口為 2023 年。

業界表示，蘋果最初在開發自己的潛望式鏡頭遇到困難，因為很多技術受到其他專利的保護，例如，三星擁有許多潛望式鏡頭中使用的專利技術。

現在蘋果取得這項專利可能顯示出，已經找到一個解決方案，透過開發自己的技術，使用兩個折射光稜鏡來繞過現有專利的影響。這可能避免從專利持有人那裡獲得許可或支付權利金的問題，同時保留潛望式鏡頭的優勢。

該專利顯示蘋果正在推動鏡頭升級計劃，將潛望式鏡頭導入 iPhone，以提高影像品質和光學變焦能力，並有可能減少對後置鏡頭的需求。

