〈紐約匯市〉美國通膨火熱 美元勁揚至五日高點 歐元、英鎊軟腳

美元對主要貨幣周二 (13 日) 攀升到五個交易日以來最高，最新數據顯示 6 月通膨率比預期高，令投資人擔心通膨壓力短期內難以消除。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 比去年同期上漲 5.4%，是 13 年來最大增幅，且高於分析師預期的 5.9%，反映供應鏈瓶頸，以及旅遊類服務價格隨著經濟解封而反彈。

交易員把焦點轉向聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三和周四的國會作證，尋找縮減購債的蛛絲馬跡。

Caxton 分析師 Michael Brown 說：「(物價增幅) 顯然比預期大，這將使鮑爾明天的國會作證更棘手，『暫時性』說法受到更大壓力。」因此美元兌主要貨幣悉數上揚，公債殖利率大幅攀升。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.59% 至 92.762，是 7 月 8 日來最高。DXY 上周曾漲至三個月高點 92.844。

儘管世界各地確診病例再次攀升，但過去幾周以來，由於投資人預期 Fed 將收回一些貨幣寬鬆，仍提振美元。

美元走強之際，加幣疲軟，未能從油價上漲中獲得提振。加幣兌美元貶值 0.5% 至四日低點。加拿大央行 (BoC) 預定周三舉行決策會議，將發布最新經濟預測。

英鎊也下滑，兌美元貶值 0.49%。英國央行 (BOE) 周三宣布取消疫情期間實施的銀行配息限制措施，但警告部分資產價格高於過去的水準。

南非蘭德兌美元重挫逾 2%，貶至三個月低點，因南非前總統祖馬遭判入獄，讓國內暴力事件升溫。

人民幣度美元升抵一周高點，周二官方公布貿易數據意外強勁，沖淡中國經濟復甦趨緩的疑慮。

加密貨幣不振，反應投資人在美國 CPI 數據後脫手風險資產，比特幣下跌 2.18% 至 32384.64 美元，為四日低點。



截至周三 (14 日) 台灣時間約 6:00 價格：