美國股市依然堅挺創高 本周關注美國CPI、鮑爾國會作證

迴避風險也沒有維持太久，美國股市依舊堅挺

上週的市場因受美國非製造業經濟指數結果惡化的影響，認為美國的經濟復甦有可能已到達峰值，以及美中關係惡化、新冠肺炎再次感人擴大等影響，在上週的中期段股市大跌，債券市場中美國公債殖利率下降，外匯市場中資源國家以及新興國家的貨幣被拋，美元、日圓、瑞郎被買入，市場避險情緒加強。

但是，避險情緒並沒有維持太久，在週末反轉走勢就已加強，道指 30 以及 S&P500、納斯達克綜合指數等主要股指創歷史新高，美國公債殖利率停止下跌，外匯市場中，美元、日圓被拋，資源國家和新興國家貨幣被買回。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

由上至下，美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

在週末雖然出現了一些反彈，但是以長期殖利率為中心在緩慢下跌。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



上週末與其他以往數週相比，整體處於低水平。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

ECB 把物價目標修改為 2％

上週的 ECB 把物價目標由以往的 2％未滿或附近（below but close to 2%）修改為 2％。



以往的內容都是強調在 2％以下，防止超過 2％，但是這些修改為 2％，代表可以容忍一時超過 2％。



修改的內容比較鴿派，也就是說一時超過 2％也不會收緊經濟，對歐元來說會成為被拋的材料，但是在發佈後歐元依然比較堅挺。

關注美國消費者物價指數、鮑威爾主席國會作證等

這週，美國的消費者物價指數以鮑威爾主席國會作證將會成為市場焦點。

消費者物價指數是預測美國經濟政策的一個重要經濟指標。如果結果超出市場預測，將會意識到 FRB 收緊寬鬆政策，成為股市上漲的阻力，美國國債殖利率上漲和支撐美元的材料。

鮑威爾主席的國會作證也將為市場帶來很大影響。市場將會關注內容是否依然鴿派，如果內容出現預測今後經濟政策的線索的話，市場有可能會出現過激反應，還需要多加注意。

另外，美國的工業生產、零售銷售、以及成為就業統計的先行指標的初請失業金人數等經濟指標都將會成為市場焦點。

歐洲也將發佈歐元區和英國的消費者物價指數。也都是預測 ECB 和 BOE 經濟政策的重要指標，所以也需要關注。

日本將會舉辦日本銀行的經濟政策決定會議。雖然對於經濟政策都是預測維持現狀，應該會是風平浪靜，但是關於展望內容以及黑田總裁的記者發佈會上發言內容等，市場也有可能會出現過激反應，所以還需要注意。

另外，中國的 GDP、澳大利亞的就業統計等指標也將會被關注。

【美國消費者物價指數（年率）的變化】

【主要國家的消費者物價指數（年率）的變化】

主要貨幣的強弱

在上週的中期段避險情緒加強，日圓、美元、瑞郎走強。但是在週末出現反轉，一週整體來說，日圓和瑞郎比較強勢。

相對來說，加元、澳元、紐元等資源國家貨幣受挫。雖然在週末有一些多頭進入市場，但是並沒有把下跌幅度全部收復。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看，美元、日圓強勢，而澳元、加元比較弱勢。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

點擊查看最新 OANDA 外匯強弱圖

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國股指 CFD 依然在高價位區域波動。雖然在上週的中期段出現強勢下調，但是在週末反彈，US500 創歷史新高，而 US2000 依然上漲受阻。

歐洲市場

歐洲股指 CFD 在前半期雖然受挫，但是在週末出現反彈。

亞洲・大洋洲市場

上週亞洲、大洋洲的股指 CFD 橫向波動，CHINA50、HK50 都受到阻力。另外，JP225 雖然受挫，但是在週末反彈。

主要金融產品的相關性分析

上週的美元直盤貨幣對因為日圓強勢，所以，日圓與歐元和瑞郎以外的貨幣成為負相關。另外，歐元和瑞郎與其他美元直盤的相關性也比平常較低。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，US500 與 EUR/USD 以外的美元直盤貨幣對的相關性較高，與日圓交叉盤中的英鎊 / 日圓的相關性也較高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

更多 OANDA 專業分析

本文出處 https://reurl.cc/mLzb5W

分析師專欄 https://bit.ly/2WIvYpf

OANDA 數據中心 https://bit.ly/36cSvNR

OANDA FB 粉絲團 https://bit.ly/2z976xH

此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。