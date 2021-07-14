理財就該這麼簡單！一個帳戶就能搞定理財大小事

現代人越來越懂得投資理財，有銀行、證券、黃金存摺等不同理財帳戶，有人還會根據不同目標，用存錢筒的概念，到各銀行開設留學、買房、旅行等不同用途的目標帳戶，因此，很多人可說是帳戶多多，但無形中也增添管理上的麻煩及風險，該怎麼辦呢？其實，只要善用一個全功能帳戶，就能搞定理財大小事，不用費心打理各種不同的帳戶，既簡單又輕鬆！

數位金融來了 帶來便利卻也衍生痛點

數位金融時代到來，很多人已經習慣透過網路轉帳、繳費，或者買賣基金、股票、外匯等投資理財，尤其是新冠肺炎的肆虐，為了避免染疫風險，更加速了數位金融的進展。根據國泰世華銀行統計，今年 5 月透過該行網路銀行 App 申辦數位帳戶的人，比起 4 月大幅成長近一倍，顯示新冠疫情下，很多人願意選擇線上開戶，並透過數位帳戶打理投資理財大小事。

不過，數位帳戶雖然帶來便利，但也會產生痛點，許多人至少擁有兩個以上的帳戶，有些甚至多達五、六個以上。帳戶多，管理也麻煩，因為有時候每家金融機構密碼規格不一樣，民眾必須記得更多的密碼，相當傷腦筋；萬一換了電腦或行動裝置，或者掉了這些 3C 產品，還得重新下載各家金融機構的 App，相當麻煩。

二是投資理財不能一條龍服務：舉例來說，想要買賣股票，倘若銀行帳戶跟證券公司扣款帳戶不同，民眾必須要從 A 銀行戶頭的錢，轉到 B 證券公司指定的 C 銀行扣款帳戶，不同金融機構 App 或者網銀之間，轉來轉去，常會讓人暈頭轉向。

一站式服務 讓金融與生活更加簡單！

該怎麼解決這些難題呢？既然帳戶服務數位化是時代趨勢，設計理應朝向親民化、自動化、實用性及便利性，提供一站式的服務，才能解決上述痛點，也才是最潮的數位金融服務。也因此，國泰世華銀行以用戶美好體驗的角度為出發點，推出全功能帳戶，打造一站式、輕鬆的創新金融體驗。

主要特色有三，一是一個帳戶即能滿足資金多用途管理：民眾若有不同目標帳戶需求，不用東一家、西一家開設不同銀行帳戶，只要善用該行全功能帳戶，利用母帳戶結合子帳戶的設計，即可設定不同理財目標，例如購屋、教育、旅遊、退休等等目標儲蓄，分戶管理超簡單。

二是投資理財全都包：臺幣、外幣、證券股票都可以開，所以，民眾想要存、提、轉、匯功能，或者繳費、貸款、換外匯，甚至買賣基金、股票，通通一個帳戶就能搞定，可以滿足多元的投資理財需求。尤其現在投入股市的人越來越多，為了讓股民們交割股款更簡便，國泰世華全功能帳戶的母子帳戶均可設定為股票交割戶，其中，母帳戶可做為國泰證券的銀行交割戶，子帳戶則不限券商，亦可做為銀行交割戶，讓買賣股票的交割款更為方便。

三是申請簡便：只要與國泰世華往來客戶，不管是一般活儲，還是數位存款，不需要升級動作，即可成為全功能帳戶，很自動也很聰明，不用讓客戶傷腦筋。新客戶方面，只要備妥文件，一次就能開設外幣與台幣帳戶，而且線上就能辦到，不用臨櫃預約。

國泰世華表示，此次攜手國泰證券的數位金融服務，首創業界一站式開戶服務，民眾透過國泰世華網銀 App 中即能完成台股及複委託開戶，讓買賣股票更輕鬆簡單；同時更整合集團各子公司的金融服務，升級網銀 APP 的投資頁面，讓民眾能清楚掌握銀行存款、基金證券投資與報酬等相關訊息，而不需要到不同平台查找，不僅省時也省力，也讓金融與生活更加簡單。

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本文係由國泰世華銀行邀約 證券服務由國泰證券提供