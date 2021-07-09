【袁志峰專欄】頭部科技股，可分段買入

今天推介 - 中移動 (941), 上日收市 $46.80

1) 股市前景

恒指連跌 8 日，累跌 7.3%。因內地監管風險升温，港股昨日全面暴瀉，成交逾 2000 億元，呈恐慌性拋售現象，恒指跌至年內新低，科技股跑輸大市，阿里 (9988) 跌破一年低位，南向資金繼續減持騰訊(700)，其股價再創年內新低。由於 A 股跌幅相對温和，央行降準只是時間問題，筆者預期港股有反彈空間，較看好石油、汽車、物管、光伏及風電板塊。頭部科技股已具長線吸納價值，可分段買入。

今天推介是中移動 (941) — 去年業績符合預期，每股盈利增長 1.1% 至 5.27 元人民幣，全年派息增加 1.1% 至 3.29 港元，股息率 7.0 厘，具吸引力。另外，公司計劃發行最多 9.65 億股人民幣股份，集資用作發展 5G 網絡建設，有利長遠業務增長。維持買入建議，12 個月目標價 55.0 元，止損價 45.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開低走，全日單邊下跌，跌穿今年 3 月低位的 27505 點，收報 27153 點，跌 807 點或 2.9%，創年內收市新低。成交額按日增 31% 至 2053 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 59 億元，包括淨賣出 21 億元美團 (3690) 及 28 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 236 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 3 升 55 跌。海底撈 (6862)、申洲國際(2313) 及美團 (3690) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。中石油 (857)、中海油(883) 及瑞聲科技 (2018) 跌近 6%。安踏體育 (2020)、藥明生物(2269)、信義光能(968) 及舜宇光學 (2382) 跌近 5%。阿里健康 (241) 及中國平安 (2318) 跌逾 4%。港鐵 (66)、吉利汽車(175) 及中華煤氣 (3) 升少於 1%，為表現最好藍籌。

恒生科指跌 3.7%，創 9 個月新低，成份股 2 升 27 跌 1 持平，大型科技股領跌，阿里 (9988) 跌破一年低位。美團 (3690) 跌逾 6%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 跌逾 4%，騰訊 (700)、京東(9618)、網易(9999) 及快手 (1024) 跌逾 3%。新東方在線 (1797) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。其次是比亞迪電子 (285) 跌近 6%。萬國數據 (9698) 及明源雲 (909) 跌逾 5%。聯想 (992) 及中芯國際 (981) 升少於 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，大型科技股、手機零件、軟件、線上醫療、遊戲、教育、有色金屬、石油、物管及航運股跑輸大市，跌幅居前。心動公司 (2400) 及祖龍娛樂 (9990) 跌 7%-8%。九毛九 (9922) 跌逾 5%。新東方 (9901) 跌逾 11%。中國鋁業 (2600) 跌逾 5%。恒大物業 (6666) 跌逾 6%。中遠海控 (1919)、東方海外(316) 及中遠海發 (2866) 跌 7%-8%。

周四上証指數平開，隨後輾轉下跌至尾市，最多曾跌 0.9%，收報 3525.50 點，跌 0.8%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數升 2.6%。滬深兩市總成交約 12000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1500 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 17 億元，7 月以來淨賣出 1 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國乘用車聯合會公布，6 月廣義乘用車零售銷量 159.9 萬輛，按年減少 5.3%；新能源乘用車批發銷量 22.7 萬輛，按月增長 14.7%，按年增 1.66 倍，呈現強勢增長的良好態勢，其中特斯拉中國銷量逾 3.31 萬輛。(信報)

4) 個股訊息

安踏體育 (2020) 公布，今年上半年安踏品牌產品的零售額按年增長 35% 至 40%。至於 FILA 品牌產品的零售額按年升 50% 至 55%；其他品牌產品的零售額增 90% 至 95%。單計第二季，安踏品牌產品的零售額增 35% 至 40%，FILA 品牌產品升 30% 至 35%，其他品牌產品增 70% 至 75%。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，今年上半年汽車總銷量 61.82 萬輛，按年升 56.5%；產量 60.47 輛，增加 54.6%。單計 6 月，汽車總銷量為 10.07 萬輛，按年增長 22.7%；產量 10.08 萬輛，升 20.8%。(信報)

福萊特玻璃 (6865) 預期，截至今年 6 月底止，中期盈利為 11.6 億元至 12.6 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.52 倍至 1.74 倍；去年同期盈利 4.61 億元。盈利預期增長主要是受益於產能擴張和雙玻需求增加，集團主要產品光伏玻璃銷售量按年增長；儘管第二季光伏玻璃價格有所下降，但平均價格高於去年同期。(信報)

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