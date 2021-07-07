〈富邦財經論壇〉下半年有三大灰犀牛 資金氾濫股優於債

富邦金 (2881-TW) 今 (7) 日召開 2021 富邦財經趨勢論壇，首席經濟學家羅瑋表示，全球經濟走勢仍受疫情考驗、美國財政刺激方案、Fed 人事等三大因素將是下半年金融市場的考驗，投資面來講，預期資金氾濫下股優於債，而強勢美元抑制原物料價格走升。

羅瑋表示，下半年全球經濟與金融市場真正的考驗，在於北半球秋冬是否會再次出現大流行，如果先進國家民眾必須補打第三劑疫苗以加強防範力，新興市場國家取得有效疫苗的時程將進一步延遲，全球經濟不均衡復甦所衍生的各項問題將會變得更加嚴重。

羅瑋指出，第二個影響指標是美國總統拜登在推出 1.9 兆美元財政刺激方案後，先後提出 2.25 兆美元「美國就業計劃」及 1.8 兆美元「美國家庭計劃」。由於支出規模龐大，涵括眾多項目，必須藉由對企業與富人增稅以籌措財源，因此在國會協商過程中遭遇相當大的阻力，後續是否能在 7 月底國會休會前順利通過仍待觀察。

如果兩黨基礎建設共識計畫無法在國會休會前順利通過，由於美國聯邦政府舉債上限即將在 7/31 恢復，因此在 9 月份國會復會後，必須在極短期間內透過預算協調程序提高舉債上限、通過 2022 財年聯邦政府支出法案、通過民主黨版基礎建設與家庭計畫方案。若再加上 Fed 人事任命與未來貨幣政策動向、德國與日本國會選舉，諸多不確定性因素恐將引發市場不安，進而造成金融市場較大幅波動。

除了上述三大轉折關鍵外，他認為，其他國際情勢轉變也必須密切關注。羅瑋指出，德國及日本即將在 9-10 月舉行國會選舉，如果無法順利推選出新政府，歐元或日圓走弱將會推升美元，進而造成新興市場貨幣貶值壓力。

股票市場方面，由於市場資金過剩，美股續漲空間有限，資金短期間內大量流向特定區域或產業，之後又隨情勢轉變或新的投資機會出現而迅速撤離。

受貿易戰及新冠疫情影響，5G 佈建時程相對落後，然而，後疫情時期消費、產業佈局與供應鏈重組，帶動綠能發電及電動車等，將是投資重點，而 5G、AI 等創新科技相關產業將遞延發酵。

外匯市場方面，美元在 3 月份隨美債殖利率攀升及歐洲疫情惡化而迅速轉強，之後隨資金轉向歐洲、韓國、新興市場及原物料市場，而在 4～5 月份連續下跌二個月。第三季美元將維持強勢，可望適當抑制原物料價格走升。