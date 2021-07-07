【Wen姐筆記】闖萬8缺電  傳產繼續興風作浪？周選結算馬步蹲好

台股昨日首度叩關 18000 點，但外資與融資雙資這回都學聰明了，並未在 18000 點里程碑位置大舉加碼，加權指數雖以小跌 6.26 點作收，仍在 17193.07 點作收，成交值則是連續 4 個交易日都見到 6000 億元大量。台股昨日闖 18000 點，盤面結構仍然是「缺電」狀態，僅靠航海王鋼鐵人等傳產族群繼續興風作浪。不過今天是周選擇權結算日，還是得蹲好馬步防震。多空關鍵位置為 17855 點。關鍵點位為 17823、17888 與 17945 點。

多方的前進指揮所已經挺進至 17800 點城池，兩端哨站為 17777 與 17823 點，如果遭遇風浪考驗，此一城池務必守穩。而 17855 點為挑戰 18000 點的決戰門票，具有重要戰略地位，如能守穩，多方仍有繼續往 18000 點闖關的企圖。17900 城池與兩端哨站為 17888 與 17919 點， 17945 為 18000 點射門區，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。但如多方氣盛，是有機會往 18055 點與 18100 點續航，18100 點兩端哨站為 18088 與 18113 點。

但如 17777 點未能守穩，需提防進入航道校正，恐回測 17747 點與 17700 點， 17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點，不宜再棄守，否則回檔修正幅度恐擴大，本波 18000 點攻勢也將正式告一段落!

台股本波逾 2000 點的漲勢，明顯處於「缺電」狀態，電子表現多為串場，反而是傳產族群挑起大樑。昨日叩關 18000 點，此一現象並未改變。儘管部分電子次族群，如電動車相關、二極體、被動元件等略見買盤升溫，但是台積電聯電與聯發科等半導體龍頭，仍未見登高一呼的表現。因此也使得有相當大一部分的資金，僅鍾愛傳產族群，一直在傳產族群中找標的，傳產族群也正由這種滾動式輪動，帶動指數北上。

不過台股連續 4 個交易日都爆出 6000 億元大量，主要法人並未見積極買盤，雖然調節以自營商最積極，不過投資人不能掉以輕心，量大指數不漲，大咖是站在哪一方? 而且單日 6000 億元的成交量能，並非一般大量，風險考量仍仍應放在獲利期待值之前! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)