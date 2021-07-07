航運股多殺多、晶圓雙雄力撐 台股跌62點收17850點險守5日線

台股今 (7) 日早盤高檔震盪，電子權值股委靡不振，午盤過後，航運股引爆多殺多賣壓，鋼鐵也成為空方狙擊目標，指數一度下跌逾 150 點，不過，台積電、聯電尾盤吸引買盤湧入，強勢收紅，帶動指數跌幅快速收斂，終場下跌 62.38 點，收在 17850.69 點，5 日線失而復得，成交值 5841.83 億元。

貨櫃航商長榮被列為處置股票，20 分鐘撮合一盤，午盤後亮燈跌停，下探 202 元，萬海、陽明同步湧現賣壓，終場分別下挫 6%、3%，航運族群一片綠油油，中航、中櫃、慧洋 - KY、榮運、台船等，跌勢都相當重，四維航漲停打開後，漲幅收斂至 2%。整體運輸類股指數終場下跌近 6%，成交比重占大盤約 42%。

鋼鐵族群幾乎全面倒地，中鋼領跌逾 4%，收 38.05 元，東和鋼鐵、中鴻、春雨、高興昌等均大跌逾半根停板，威致、新光鋼、燁輝等賣壓也相當沉重。鋼鐵類股指數終場下跌近 4%。

電子權值股互有漲跌，台積電一路在平盤下方整理，終場前吸引部分買盤進場，以 594 元小紅作收，鴻海、大立光、聯詠則下挫逾 1%；不過，日月光投控、矽力 - KY、瑞昱、國巨等仍獲資金點火。台塑林園廠今晨傳出火警，PP 成品儲槽損失待評估，今日股價應聲下跌約 1%。

造紙族群今天表現不俗，華紙盤中在買盤敲進下，一度亮燈漲停，終場勁揚 8%，收 32.65 元，榮成也一度亮燈漲停，寶隆、永豐餘都在盤上表現。

此外，由於二極體產業市況熱絡，德微、虹揚 - KY 目前訂單已經排到明年第一季，兩檔今天盤中連袂攻上漲停，虹揚 - KY 以 28.1 元作收，德微終場漲停打開收 120 元，強茂早盤同步上漲 8%，但尾盤遇壓，漲幅收斂至 1% 左右。