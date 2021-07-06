經濟復甦債券信評逆轉調升 法人看好高收益潛利可期

隨著各國經濟復甦，企業體質轉佳帶動下，近期全球高收益債券品質回升，瀚亞投資認為，信用評等轉佳的高收益債券可望有利價格表現，建議可挑選偏好收益型投資。

去年受新冠肺炎疫情衝擊，導致大量高收益債券評等遭降評，光是 2020 年 5 月遭調降數量就多達 163 檔，6 月遭調降數量達 185 檔，連續兩個月破百，並連續多個月調降數量超越調升數量。

不過，隨著疫苗問市，高收益債信評也有逆轉跡象，今年 1 月，高收益債券調升評等數量才超越調降數量，今年以來已經連續 5 個月升評債券多於降評債券，顯示高收益債券市場體質轉佳。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭表示，最近 5 個月高收益債券市場升評數量高於降評，因此操作策略上應聚焦高品質標的，尤其是有機會自高收益債券評等升至投資等級債評等的「明日之星」，看好評級升級的利差收斂契機，有利於高收益債券市場看表現。

瀚亞投資表示，美國聯準會日前宣布購債計劃將緩慢退場，但這對高收債市直接影響小，因為過去的購債計畫，主要目的為穩定市場信心，而非對債券供需造成實質影響。

進一步來看，聯準會購債金額雖為 137 億美元，但實際購買高收益債的金額僅有 13.31 億美元，從金額規模看，研判購債計畫退場對高收債市直接影響極小。

周曉蘭認為，隨著全球逐漸走出新冠肺炎疫情衝擊，高收債發行企業之獲利及負債狀況持續明顯改善，不僅獲利增加，負債比也明顯下降。以產業來說，現階段高收益債券市場的信用評級升等，又以醫療保健、汽車及能源，是近 3 個月中升評最多的三大產業。