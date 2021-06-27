疫苗點燃復甦希望 已開發國家逾5成高收益信評提升

疫苗施打點燃經濟復甦曙光，高收益債券品質也跟著轉佳，根據 BofA Global 統計，其中成熟國家美元高收債指數中有 53% 被評為 BB 等級，刷新歷史紀錄，投信認為，在企業獲利成長與債券品質兩大優勢加持下，高收益債仍有布局空間。

根據 BofA Global 統計，今年以來高收益債評等調升家數高於降評家數，其中成熟國家美元高收債指數中 53% 被評為 BB 等級，僅 13% 的指數債券被評為 CCC 等級，接近歷史最低點。

去年受疫情干擾，高收益債券違約數量從每年的 16 至 23 起大幅提升至 60 起，創 2009 年金融海嘯 93 起以來新高，不過隨著各國經濟持續回穩，今年為約數大幅滑落，預計可望回至前幾年水準，看好在經歷過 2020 年震盪後，2021 年高收益債券市場品質表現。

根據 Lipper 資料統計，截至 5 月底為止，國內核備之境外美國高收益債券基金過去一季都交出正報酬的成績單，近一年績效甚至達雙位數，短線及中長線表現皆亮眼。

瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊表示，目前全球仍處於低利率，仍有部分成熟國家債券為負利率資產，因此市場上尋求收益機會的資金尚多，擁有較高殖利率且為強勢貨幣計價的美國高收益債券，持續吸引法人機構、市場投資人目光。

瀚亞投資指出，近期聯準會釋出可能會在今年縮減購債的消息，市場已經開始反應未來升息的可能性，存續期間較長的公債、投資等級債受到影響相對較大。

而美國高收益債券則因具備較短存續期間優勢，在升息環境中表現可望優於其他固定收益商品。

瀚亞投資認為，當市場開始升息，代表著經濟及景氣成長樂觀，將有助企業體質轉佳並提高償債能力，有利債券投資人中長期持有，建議可透過美國高收益債券基金進行資產配置規劃。