〈觀察〉靠整併提升議價能力 台被動元件廠走出與日廠不一樣的路

國內被動元件雙雄近來掀起新一波整併潮，業內人士分析，透過整併，一來整合資源提升效率、二來產品線多元化，一站式銷售提升議價能力，均有利推升獲利表現。

日系被動元件廠如村田製作所 (Murata) 以技術導向制衡、影響市場的價格，尤其 Murata 在小型化、高容的積層陶瓷電容 (MLCC)，技術長期領先台廠 1 年至 2 年。

台廠過往積極追趕日廠，盼縮短技術上的差距，但日廠仍維持一定領先優勢，台廠因此轉變策略，不再一昧地跟著日廠腳步，而是透過整併，優化內部資源以及外部的通路銷售模式。

以國巨 (2327-TW) 併購奇力新 (2456-TW) 為例，國巨本身在晶片電阻、鉭質電容產能全球第一，MLCC 也為前三，加上奇力新電感市占率全球第三，業內人士分析，國巨集團可以更好的進行捆綁銷售，藉此提升議價能力。

除了國巨外，華新科 (2492-TW) 集團也推動相同策略，旗下信昌電 (6173-TW) 將 100% 轉投資湖南弘電轉讓予同集團的佳邦 (6284-TW)，強化佳邦電感組合及市場能見度，信昌電則聚焦電容電阻產品。

不過，這不代表台廠放棄技術研發，國巨董事長陳泰銘強調，會在 MLCC 粉末材料上著墨，以追上日廠技術；華新科董事長焦佑衡也在年報中指出，將延續擴大高階產品佈局與穩增市占發展，雙管齊下。