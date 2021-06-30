國巨以股份為對價取得奇力新100%股權 奇力新將下市

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日宣布，以股份為對價取得奇力新 (2436-TW) 百分之百股份，股份轉換完成後，奇力新將成為國巨百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。

國巨指出，本次股份轉換案，換股比例為以 1 股奇力新普通股換發 0.2002 股國巨普通股，新發行股份約當新公司股份 8.8%，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整。

以雙方 29 日收盤股價換算，本次股份轉換溢價幅度約為 10.01%。雙方預計 9 月 7 日召開股東臨時會討論該議案，並經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定 12 月 30 日為股份轉換基準日。

國巨為全球領先的晶片電阻、鉭質電容、陶瓷電容服務供應商，近年透過國際性併購及內部產品組合優化調整後，公司著重在高階規格產品佈局，整合產品、技術及通路以符合客戶優化供應鏈的需求，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G/IoT 等高階利基市場；奇力新為電感元件專業製造商，主要市場以大中華區消費性電子、行動裝置及通訊應用為主。

奇力新一直以來是國巨的關聯企業並保持獨立營運，這次與國巨百分之百的股權轉換，將可加強雙方更緊密的運作來提高綜效。透過本次的整併，將使國巨的產品組合更加完整，同時奇力新亦可透過國巨的全球通路，進入歐美及日本等高端市場，以及汽車、工規、醫療、航太與 5G/IoT 等高階應用，為彼此的客戶、股東與員工創造更高的價值。