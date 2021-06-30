〈國巨併奇力新〉新國巨營收成長15% 獲利估增1成

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日宣布併購奇力新 (2456-TW)，董事長陳泰銘表示，除了提升產品互補性，從財務面來看，合併奇力新後，將可貢獻新國巨集團 15% 營收，獲利、每股純益也將提升；法人估，國巨獲利可望成長 10%。

國巨第一季財報來看，持有奇力新近 11.7% 股權，未來奇力新成為 100% 子公司下，國巨也將完全認列獲利；以第一季、去年純益估算，合併後國巨純益將分別增加 8.8%、10.4%，雙方預計在年底完成股份轉換，合併效益明年可望顯現。

陳泰銘表示，奇力新併入國巨後，可以透過國巨集團的通路，加速推動高端、利基應用及產品銷售，目前奇力新 80% 屬於共用型產品，高端產品比重 20%，合併後，奇力新高端產品未來每年將有 10-15% 的增長。

除了產品，陳泰銘表示，奇力新市場多以大中華區為主，目前中國占 80%、台灣 9%，由於大中華市場競爭激烈，毛利率較低，因此希望藉由併購，幫助奇力新把產品賣到非中國地區。

而國巨藉由併購奇力新，也能一次到位提供完整電阻、電容、電感等被動元件解決方案，陳泰銘強調，好的產品組合可提升毛利率和獲利，奇力新成長，母公司國巨也能同步受惠。