〈觀察〉疫情炒熱行動支付商機 趁勝追擊擴大生態圈成致勝關鍵

新冠肺炎疫情掀起非現金交易風潮，行動支付使用率大幅攀升，業者緊抓時機加碼給拚獲客率，但除了優惠攬客，更要擴大生態圈打造便利使用模式，才能有效提高客戶忠誠度。

國內疫情推升行動支付使用頻率，根據萬事達卡調查，超過 75% 消費者使用頻率攀升，其中每天都會使用行動支付的「重度使用者」更因疫情關係而大增 30%，等於每兩位行動支付使用者，有一人是重度使用者。

值得注意的是，過去被認為非行動支付主力的客層，在疫情、業者促銷活動催化下，對於行動支付使用意願也隨之升溫，其中年齡層在 51 歲到 60 歲消費者在超市、量販店使用比例較高，比重分別為 76%、63%，顯示市場對行動支付接受度已擴及至中高齡層。

為搶食行動支付商機，不只金融業大力拓展市場版圖，就連傳統零售業也積極搶進，包括全聯、全家兩家零售通路業者就不約而同切入電子支付市場，打算善用龐大的會員數據與消費行為偏好，精準針對不同客群做有效行銷並擴建生態圈。

看好零售通路的會員與生態圈優勢，金融業也開始尋求合作機會，以近期最熱門的疫苗險來說，業者除了提供網路投保外，也找上零售業者合作，例如兆豐產險就與擁有 700 萬婆婆媽媽會員大軍的全聯合作，提供 px pay APP 投保，就是希望零售業獨有的會員數與高忠誠度能挹注業績成長。

從過去的行銷經驗可發現，業者撒錢做優惠短期雖可吸引大量客戶上門，但多數消費者多屬逐利而居的消費行為，也就是「客戶怎麼來的就會怎麼離開」，受優惠吸引上門的用戶，優惠結束後也會鳥獸散，因此往往優惠結束或縮水後，刷卡金額與用戶量也會立刻打回原形。

儘管疫情掀起行動支付熱潮，但對於銀行或銷售端通路來說，如何有效留住客戶，提高使用黏著度，讓客戶在疫情過後仍願意選擇自家的產品，讓自家的 APP 常駐消費者手機，更是業者要思考的課題。