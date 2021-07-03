私人商務機熱潮要來了！券商點名這家股價將起飛

經濟重啟時期，商務航空旅行又受到萬眾矚目，但《巴倫》商周認為，投資者應該開始關注私人飛機。

過去一週是傳統航空公司的重要一週，美國聯合航空 (UAL-US) 宣布波音 (BA-US) 和空巴大規模訂購新飛機，價值 270 億美元，同時還增加更多優質座椅、大型頭頂行李架，也為旅客增加更多腿部空間。

即使 UAL 過去一週股價下跌 2.1%、波音下跌 4.7%，但 UAL 重金押注航空旅行將回歸正常這一點，已成為市場焦點。

但並不是每個人都想重返商業航空旅行，尤其是在消費者負擔得起的情況下。

雖然商業航空旅行正在慢慢恢復生機——6 月份通過 TSA 檢查站的乘客數量是一年前的 3 倍多，但仍較 2019 年的水準少了 25%。5 月份商業客機起飛量為 275000 次，僅較 2019 年 10 月高點 278000 次少了 1%。

在此時節，不僅二手車成了搶手產品，就連一架新商務飛機也供不應求。根據 Cowen 的數據，6 月初待售的二手飛機僅佔機隊總數的 4.5%，為有紀錄以來的最低水準。與此同時，噴射機製造商已供不應求。

對新飛機的需求是由超級富豪所推動，這無庸置疑，但顯然飛機首購者的興趣特別強烈，他們似乎比較喜歡獨自旅行，而不想跟平民大眾共享座位。

與此同時，大企業也才開始關注公務飛機，目前外國買家尚算少數，Cowen 分析師 Cai von Rumohr 認為「因此可能會有需求激增的空間。」

該分析師認為，General Dynamics (GD-US) 的定位可望最能搭上此需求激增趨勢。該公司的 Gulfsteam 500 和 600s 交付量正在增加，同時其國防業務也在成長，Cowen 預計該公司 2022 年 EPS 成長率介於 12% 至 13%，比其他國防公司更快。

然而，General Dynamics 股價卻長期乏善可陳。5 月 7 日該股價達到 193.59 美元峰值，此後已經下跌 2.3%。

更重要的是，General Dynamics 股價自 2019 年底以來僅上漲 12%，遠遜於大盤表現，如 S&P 500 指數同期上漲 34%。

Rumohr 表示，「General Dynamics 看起來定位最適合商務機潮。」他給予該公司目標價 230 美元，較週五收盤價 188.54 美元溢價 22%。

Rumohr 的結論是，如果 General Dynamics 股價開始起飛，大家不用意外。