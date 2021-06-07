空巴執行長：商務航空旅行將恢復到疫情前水準

空中巴士執行長 Guillaume Faury 在週日 (6 日) 接受採訪時表示，在各國疫苗接種持續，以及企業思維有所改變的情況下，他預計商務航空旅行將會恢復到疫情前的水平。

許多發達國家正加速疫苗的推出與接種，但是航空業仍處在危機之中。受疫情的影響，許多企業轉向使用視訊通話來取代面對面的會議，商務旅行將能夠有多大程度上的恢復仍有待觀察。

不過，Faury 在接受採訪時表示，如今有許多企業的想法已經改變。「有公司意識到，在某些時候，他們還是必須親自與客戶和供應商會面。他們有時候也必須到現場去監看產品開發或工廠建造。」Faury 說道。

Faury 表示，這些都是航空公司告訴他的，目前多家航空公司也正在計劃恢復更多航班以及商務艙座位。Faury 也說道，航空產業仍可能不會完全恢復，未來商業航班可能較疫情前少，但也可能不會少。

疫苗接種持續，市場期待旅遊需求將會復甦。美國第四大航空公司西南航空也已經召回了 209 名疫情期間自願延長休假的機師，以支持夏季航班的調整計劃。

在其他主要的美國航空公司中，達美航空和美國航空等也召回了在疫情期間處於休假狀態的機師。美國聯合航空也在先前表示，計畫招聘約 300 名機師，來為旅遊業復甦作準備。

據 TSA 的數據顯示，上月單日在美國機場通過安檢的乘客曾大增至 185 萬 531 人，創下去年 3 月中旬疫情爆發以來的新高。另外，過去一個月中，通過航空安檢的旅客數量穩定增長，僅較 2019 年同期的水準減少約 30%。