達美估美國商務旅行明年中完全恢復 但燃料成本藏隱憂

達美航空 (DAL-US) 周四 (3 日) 表示，預計美國企業最晚將在勞動節 (9/6) 前逐步重啟，國內旅行可望在 2022 年 7 月前恢復至疫情前的水平，不過燃料、再生能源信用的成本也正在上升。

達美航空執行長 Ed Bastian 周四表示，目前國內旅行量約為 2019 年水平 30%，一旦未來員工重返辦公室，國內旅行將迅速反彈，而跨大西洋旅行將在下半年開始恢復，其他長途旅行將在明年恢復。

Bastian 表示：「沒有人會等待政府說現在正是旅行的時機才出門，企業將做出這些決定並推動他們的員工走出家門，我認為美國商務旅行將會復活。」

達美航空最新航行狀況也正透露復甦趨勢，該公司預估 6 月份的國內航班運力將從 3 月份的 60% 恢復到疫情前的水平 100%，豪華經濟艙預訂量正在增加，且加購率也在提高。

達美航空認為，在觀光旅遊成長，企業、跨大西洋旅遊逐漸反彈推動下，今年下半年復甦趨勢將繼續。企業需求對達美航空尤為重要，2019 年企業客戶便占達美營收的 50% ，國際商務旅行尤其有利可圖。

Bastian 表示，雖然視訊會議將減少 20% 到 30% 的商務旅行需求，但並不意味著總體規模將永遠處於同一水平，他樂觀認為商務旅行最終將重回疫情之前的水準。

Bastian 說 ：「旅客比例將會改變，旅行性質將會改變，這些工具將成為未來商務旅行的附屬品，而非替代品。」

達美航空估計第二季稅前虧損收斂至介於 10 億到 12 億美元，優於先前的 15 億美元虧損，下半年有望由虧轉盈。該公司此前曾預測若復甦趨勢保持不變，第三季有望終止長達一年的虧損。

不過，此消息並未激勵股價上漲，達美周四下跌約 3.43% 至 46.13 美元。隨著疫苗接種率提高，市場很可能已對旅行復甦進行定價。目前 Arca 航空指數已上漲 29%，根據 2022 年和 2023 年的展望，航空業本益比已回到疫情前的水平。

此外，不斷上漲的航空燃料成本也可能為達美航空帶來壓力，達美去年營收暴跌部分源自於被政府要求購買生質燃料信用額度，而生質燃料信用的價格正在上漲。

據路透報導，達美航空近期暫停購買信用積分，購買信用導致達美第一季背負 3.46 億美元的負債。該公司目前正試圖說服白宮暫停再生燃料標準的生質燃料購買義務。

Bastian 也表示：「正如大家都意識到的，燃料開始上漲，整季都在上漲，達美在燃料與再生能源憑證 (RINs) 上已面臨一些壓力。」