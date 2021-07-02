【鍾國忠專欄】台股Q3類股操作分析

(一) 上半年漲幅幾乎已達去年全年

截至 6 月底為止，上市指數在法人作帳效應下，季底末最高點已突破 4/29 的 17709 點，上半年台股指數收在 17755 點，4 月以來的二個多月中，雖有疫情影響，但仍無法擋住資金湧入台股，Q1 大盤大漲約 11.53%，算是相當出色，Q2 指數再大漲 8.05%，2021 年上半年共大漲約 20.52%，在主要股市中表現最強，僅上半年的時間內，台股漲幅就幾乎已達去年全年 22.8%。

然多數投資人在三級疫情警戒當中，應該會感到操作獲利相當不易，因為今年 Q2 不是有疫情影響？怎麼股市所見現況不一樣，其實答案很簡單，因為台股經濟成長率主要是靠出口，內需消費只佔一小部分，指數短暫大跌是因台股為淺碟型市場，但會大漲是因國外疫情陸續解封，經濟將會更好，所以才會有瞬間大跌後又有大漲的情況。

(二) 非電強度將降溫 電子類則伺機補漲

至於 Q2 過完後，未來投資人該如何操作？以下將從二點來扼要分析：

1. 短線非電股將續擔當主流股：對多數人而言，多數時間觀盤重點在電子股，但從附表中可看出，至 6 月底為止，今年上半年迄今漲幅前五大，分別是運輸類、玻璃陶瓷類、鋼鐵類、造紙類與電器電纜類，基本上跟去年全年漲幅排序相似，只是前後排序名次略為調整而已。由於上半年漲幅較大都集中在傳統產業，其中運輸類股與原物料類又居多，因人氣仍在此，故 Q3 仍可望再上攻。

上半年漲幅排名第一的類股是運輸類，漲幅高達 257.63%，而去運輸類漲幅 53.08%，漲幅是所有類類中第三名，僅一年半的時間，類股累計漲幅已逾 3 倍，短線該類股在貨櫃旺季效應下，仍可望再見高點的可能，然在漲幅過大之下，未來 Q3 漲幅應該會縮減，逢高是要酌量獲利減碼，整體而言，非電雖可續強，但強度將會降溫。

2. 落後電子類股將伺機補漲：去年電子類股全年漲幅排名第四，漲幅 36.47%，由於是占大盤最主要產業，今年上半年在資金排擠效應下，上半年漲幅僅 14.96%，落後大盤 20.52%，是主要類股中排名第 12 名，大幅向後退了 8 名，且落後大盤約 5% 漲幅，假如整體電子類公司的產值或競爭力沒減少，則長期跟大盤的走勢，二者走勢應該是要相近，而不能有太大差距，以免與市況失真，如有差距，也應該是高成長的電子高於大盤 (如去年般)，因此未來有可能就是電子類股落後補漲，或者大盤漲幅向下收斂修正，但電子類股相對抗跌，這二種情況都有發生的可能，主要是電子進入 Q3 旺季，但又擔心資金長期停留在非電，因此建議， Q3 電子類股比重可提升，而漲多的非電子類則逢高減碼因應。

整體而言，大盤今年上半年漲幅已達 2 成，年化報酬率約 4 成，未來指數大漲空間相對有限，但因資金仍寬鬆，因此大幅拉回機會也不高，現階段操作前提是「風險應高於獲利」，逢高減碼漲多者，逢低布局落後補漲者，投資人有機會在 Q3 見到不錯的獲利成績。