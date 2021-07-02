版權幣NFT崛起 以物易物數位時代投資人怎麼賺？

版權幣，指的就是非同質化代幣 (non-fungible token)，數位化的所有權證書。與其用這樣文鄒鄒的字眼，不如直接具體來舉例：假設今天是創富礦工在網路上寫一句話「我生故我在」，大概不值什麼錢，很快就會淹沒在搜尋大海中。但如果是某國家元首寫一句「我生故我在」，並且經由專業機構給予認證，那代表的價值顯而易見，創富礦工寫的比較沒價值。版權幣的意義就是如此，由專業機構分辨出真品與贗品，並給予不同的加密。價格則由市場決定，每一枚版權幣都不一樣。這就是版權幣(NFT) 的真正意義所在。

一年前，NFT 可能會被當成旅遊指南叢書「Not For Tourist」，或是營養液膜技術 (Nutrient film technique)。但在 2017 年，NFT 在網路世界的含義已經得到大一統，成為區塊鏈最夯的一種應用。版權幣除了電子交易功能以外，更具有電子專利、數位保障的功能，創富礦工認為「版權幣直覺性的應用方式，會比其他電子貨幣易於讓人接受！」

創富礦工分析，版權幣的出現，代表人類透過科技將以物易物重新發言光大。線上購物時，也許只要上傳一張明星親筆簽名的數位相片，就能完成數十萬的線上購物，換言之版權幣就像是數位世界與現實世界之間的中介通貨。易於理解而且具體，這是版權幣發展優於同質性虛擬貨幣的一大優勢。

不可否認，版權幣 (NFT) 崛起與特定社群吹捧熱潮，包括名人效應有關，但是應用範圍已經擴大到數位創作領域。例如 NBA 官方授權卡牌應用 Top Shot 平台，就將球員精彩片段「鑄」成數位球員卡發售。「就像是被鑄造為版權幣的第一則推特，以 290 萬美元賣出，這部分能看出版權幣發展的快速之處。」雖然版權幣走紅至今，泡沫化傳言不少，但創富礦工斷言，「版權幣不像比特幣、以太幣需要使用上對於無政府主義的信仰，而是有扎扎實實的需求，需求持續爆發，那就不太可能發生泡沫。」

投資角度一：數位藝術品

從投資角度來看，要投資版權幣最直接的方法，就是從買進版權幣背後的數位創作。除了前述的 NBA 數位球員卡，漫威、時代雜誌甚至是成人影片都推出版權幣衍生應用，可以想見，未來涉及領域會更擴大。

投資角度一：數位藝術品

從投資角度來看，要投資版權幣最直接的方法，就是從買進版權幣背後的數位創作。除了前述的 NBA 數位球員卡，漫威、時代雜誌甚至是成人影片都推出版權幣衍生應用，可以想見，未來涉及領域會更擴大。

但創富礦工警告，不同的產業有不同的版權，就像 3D 列印底稿、音樂、數位藝術，都是截然不同領域，當「為買而買」的版權炒作熱潮退去商品價值就會自然浮現。如果在投資人情緒高點時以溢價買進，或是在「大逃殺」階段認賠賣出，都不是合理的投資行為。對於特定領域確實有足以判斷價值的知識，才是投資版權幣第一步要考慮的。

投資角度二：NFT 指數基金

雖然目前檯面上的區塊鏈 ETF，與版權幣並沒有直接關係，但如果對版權幣有興趣，但沒空在網路上研究創作的投資人，版權幣指數基金「NFTX」可作為替代方案。在 NFTX 的說明裡，就直言是為了針對缺乏時間或背景知識的投資人所設計。

基金主要分為兩種，有個別版權幣形成的 D1 基本基金，買進 D1 基金的人，可以將持有的基金以 1:1 的比例換回相對應的版權幣。另外還將 D1 基金加以組合，形成類似 ETF 的 D2 基金。

舉例來說，持有 Cryptopunk 公司發行「殭屍」系列版權幣的人，可以將藝術品抵押給 NFTX 公司，讓 NFTX 為這些版權幣成立 D1 基金，收取利息。另一方面，對殭屍概念有興趣的投資人，則可以投資具有「殭屍概念」系列版權幣「Punk Zombie」D2 基金，讓看好 Zombie 系列作品的投資人，無需買進個別作品也能直接投資。

然而，目前版權幣指數基金仍不成熟，價格波動也較大。以目前在版權幣指數基金 NFTX Hashmasks Index(MASK) 來看，自二月初暴漲以來就不斷下滑。

投資角度三：版權幣概念股

難道版權幣 NFT 概念股，與區塊鏈一樣是以挖礦需求的硬體廠嗎？創富礦工分析，因應新的應用場境正在浮現，截然不同的概念也正成行。以版權幣為例，只要本身具有好的人物設定 (IP)，版權幣等於為這些角色鋪上與資金之間的橋樑。例如花花公子 (PLBY)，就因為在 2 月提出將發行 NFT，近六個月的時間，股價從 10.55 元上漲 2.7 倍到 39.1 元 (見下圖)。

另外一檔同樣被視為版權幣概念股的美國上市流行文化消費品公司 Funco(FNKO)，也在 4 月宣布進軍版權幣世界，同樣股價爆發 106.19% 的漲幅 (見下圖)。

不過創富礦工認為，從長期視角來看，版權幣相關的投資機會代表的不只是單一個股或是投資商機，而是整個 IP 產業商業模式的翻轉，「同一段程式，蘋果創辦人庫克寫的，跟我寫的，就可以做不同定價，」創富礦工分析，由市場機制創造彈性與價差，自然就能吸引創作者與投資人，「數位產業發展是必然，版權幣的發展勢必也是必然。」

警語：本文之資訊不得引伸為勸誘買賣特定證券與金融商品，也未與特定標的有不當財務利益，投資人交易前應自行評估風險。

►現職：

證券公司理財專員

►經歷：

日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷:

紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

熱衷分析未來產業飆升趨勢，研究經歷超過 15 年。

喜愛南台灣陽光決定當個南漂族，透過現代科技服務遍及全台，長期協助客戶投資建議破千人。

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